Kabinen-Zoff auf Schalke? Das sagt S04-Stürmer Kenan Karaman

Gelsenkirchen. Gibt es nach dem Rauswurf von Trainer Thomas Reis Ärger in der Schalke-Kabine? Stürmer Kenan Karaman bezieht Stellung zu den Gerüchten.

Seit 13 Monaten ist Kenan Karaman nun beim FC Schalke 04 – und nie wurde er mehr vermisst als in den vergangenen Wochen. Wegen eines Muskelfaserrisses fehlte er sechs Wochen lang, und in dieser Zeit ging es für die Königsblauen steil bergab. Vor dem Absteigerduell in der Zweiten Liga gegen Hertha BSC (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky) meldet sich Karaman bereit für die Startelf – in Paderborn (1:3) war er bereits eingewechselt worden.