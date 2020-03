Während die Bundesliga-Fußballer des FC Schalke 04 im Viertelfinale des DFB-Pokals gescheitert sind, hat deren ehemaliger Trainer Domenico Tedesco mit Spartak Moskau das Halbfinale im russischen Pokal erreicht. In einem packenden und temporeichen Spiel setzte sich das Team zu Hause vor 40.000 Zuschauern gegen seinen Lokalrivalen ZSKA Moskau mit 3:2 (2:2, 2:2) nach Verlängerung durch.

Wie beeindruckend dieser Erfolg war, wurde nach der Partie am Mittwochabend mehr als deutlich: Als der 34-jährige Fußball-Lehrer, der vor gut einem Jahr bei den Königsblauen freigestellt worden war, zur Pressekonferenz erschien, applaudierten die Journalisten. Und es war nicht zu übersehen, dass Domenico Tedesco dies ein bisschen unangenehm war. „Das war ein Sieg der Mannschaft auf dem Platz“, sagte er. „Sie hat den Applaus verdient.“

Jordan Larsson erzielt in der Verlängerung das Siegtor

Die Tore in diesem sehr prestigeträchtigen Derby, für das 240 Journalisten im Spartak-Stadion akkreditiert waren und das mit dem Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund vergleichbar ist, erzielten für das Tedes­co-Team Zelimkhan Bakajev (4.), Ezequiel Ponce (14.) und in Unterzahl der eingewechselte Jordan Larsson (107.), der Sohn des 106-maligen schwedischen Nationalspielers Henrik Larsson (48). In der 103. Minute hatte Ezequiel Ponce die Gelb-Rote Karte gesehen. Im Halbfinale treffen Domenico Tedesco und Spartak Moskau nun auf den Meister und souveränen Tabellenführer Zenit St. Petersburg.

„Das war ein packendes Derby, das für die Zuschauer alles bot. Tempo, Tore, viele Zweikämpfe, einen Platzverweis und eine Verlängerung“, sagte Domenico Tedesco. „Wir sind glücklich, dass wir gegen einen richtig guten Gegner das bessere Ende für uns hatten. Ein riesiges Kompliment an die Mannschaft, die bis zum Umfallen gefightet hat und dieses Spiel mit aller Macht gewinnen wollte.“

Domenico Tedesco: „Unser Auftaktprogramm ist nicht von schlechten Eltern“

Bereits am Wochenende zuvor hatte Spartak zum Auftakt nach der langen Winterpause das Derby in der russischen Premier Liga bei Dynamo Moskau mit 2:0 für sich entschieden und liegt nach 20 Spieltagen mit 28 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz.

„Für uns war es mit den beiden Derbysiegen natürlich ein guter Auftakt ins neue Jahr. Das freut uns besonders für unsere Fans. Wir wissen, wie wichtig ihnen diese Spiele sind“, sagte Domenico Tedesco. „Diesen Schwung wollen wir in die restliche Saison mitnehmen.“

Schon am kommenden Montag (9. März, 14.30 Uhr) wartet der nächste Knaller auf Spartak, der zehn Punkte besser platzierte FK Krasnodar. „Unser Auftaktprogramm ist nicht von schlechten Eltern“, sagt Domenico Tedesco. „Aber jetzt wollen wir natürlich nachlegen.“