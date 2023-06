Drei Jahre! So sieht der Terodde-Vertrag auf Schalke aus

Gelsenkirchen. Spektakuläre Wende beim FC Schalke 04: Simon Terodde, der eigentlich den Verein am Saisonende verlassen sollte, bleibt nun doch bei S04.

Diese Nachricht ist ein Hammer: Simon Terodde wird auch in der kommenden Saison für den FC Schalke 04 spielen. Die Königsblauen und der S04-Angreifer konnten sich nun doch auf eine weitere Zusammenarbeit einigen. Schalke bestätigte am Freitagmorgen, dass der Torjäger noch ein weiteres Jahr bei S04 spielen wird.

„Als die Tür für einen Verbleib von Simon aufgegangen ist, haben Peter Knäbel, René Grotus und ich uns sofort darum bemüht, dass er seine Zeit auf Schalke verlängert“, sagt Sportdirektor André Hechelmann. „Gemeinsam mit unserem Chef-Trainer hatten wir sehr gute Gespräche und sind sehr froh, dass es zusammen weitergeht. Simon gibt der Mannschaft nicht nur sportlich unheimlich viel, sondern geht auch neben dem Platz immer voran.“ Terodde ergänzt: „Gerade in den vergangenen Wochen habe ich noch einmal gemerkt, wie viel mir der Verein bedeutet und dass ich mein Kapitel hier einfach noch nicht schließen möchte."

Teroddes neuer Vertrag gilt insgesamt für drei Jahre

Teroddes neuer Vertrag gilt insgesamt für drei Jahre. Allerdings ist der Kontrakt zweigeteilt - nach dem Ablauf jeder Saison wird die sportliche Leitung entscheiden, ob Terodde weiter für die Profis spielen soll oder den Verein in anderer Funktion unterstützt. Parallel dazu wird Terodde ein Trainee-Programm absolvieren und die Unterstützung des Klubs bei dem Erwerb von Trainerlizenzen bekommen. "Ich bin sehr froh, dass die Verantwortlichen noch einmal auf mich zugekommen sind und mir auch über die kommende Saison hinaus eine Perspektive aufgezeigt haben", sagt Terodde.

Grenzenloser Jubel: Simon Terodde (mitte) und seine Teamkollegen freuen sich über den Heimsieg gegen Werder Bremen Ende April. Foto: firo

Anfang April hatte Schalke ursprünglich bekannt gegeben, dass der 35-Jährige seinen auslaufenden Vertrag bei den Schalkern nicht verlängern wird. „In den vergangenen Wochen wurde medial sehr viel über meine Zukunft spekuliert. Das ist ein Thema, das weder der Verein noch ich in diesen so richtungsweisenden Wochen benötigt. Daher möchte ich jetzt schon erklären, dass meine Zeit im Sommer auf Schalke definitiv enden wird”, sagte Terodde damals. Er wollte sich mit dem Klassenerhalt verabschieden.

Terodde wechselte 2021 nach Schalke und schoss den Klub in die Bundesliga

Das klappte bekanntlich nicht - Schalke stieg am vergangenen Wochenende durch die 2:4-Niederlage bei RB Leipzig erneut in die 2. Bundesliga ab. Dorthin, wo sich niemand so gut auskennt wie der gebürtige Bocholter. Vor zwei Jahren wechselte Terodde nach dem Schalker Abstieg nach Gelsenkirchen und sorgte mit 30 Toren in 30 Spielen dafür, dass die Königsblauen direkt wieder in die Bundesliga aufsteigen konnten. Terodde avancierte zum gefeierten Helden und errichtete sich sein eigenes Denkmal auf Schalke.

In der 2. Bundesliga erzielte er in 283 Spielen wahnsinnige 172 Tore, damit ist er Rekord-Torschütze im Unterhaus. Vier Mal (2016, 2017, 2019 und 2022) wurde er Torschützenkönig, er führte neben Schalke auch den VfB Stuttgart (2017) und den 1. FC Köln (2019) zur Zweitliga-Meisterschaft. Zudem spielte er unter anderem für Union Berlin, den VfL Bochum und den Hamburger SV.

Terodde-Gerüchte um Rot-Weiss Essen

In den letzten Wochen hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, wohin Terodde wechseln würde. Auch Drittligist Rot-Weiss Essen wurde mehrfach genannt, da Terodde seinen Lebensmittelpunkt weiterhin in Nordrhein-Westfalen haben wollte. Nun ist klar: Terodde bleibt ein Schalker - und kann sein Lebenswerk in der 2. Bundesliga weiter ausbauen.

