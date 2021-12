Schalke-Trainer Torsten Fröhling erlebte mit seiner Mannschaft eine grausame Schlussphase in Wiedenbrück.

Regionalliga West Irre Nachspielzeit: Schalke wird Sieg in Wiedenbrück geraubt

Wiedenbrück. Die U23 des FC Schalke 04 hat den ersten Auswärtssieg in der Regionalliga West knapp verpasst. In der Nachspielzeit wurde ein 2:0 verspielt.

Der U23 des FC Schalke 04 fehlte eine Sekunde zum ersten Auswärtssieg der laufenden Saison. Über weite Strecken hatten die Königsblauen das Spiel in Wiedenbrück im Griff. Doch dann brach das Unheil über die S04-Reserve herein.

Schalke-Proteste nach zwei Elfmetern für Wiedenbrück

In der Nachspielzeit machte Wiedenbrück aus einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2-Remis. Schalkes Timo Becker und Mika Hanraths sanken komplett entnervt auf den Boden. Trainer Torsten Fröhling protestierte lautstark beim Unparteiischen, der zwei Elfmeter gegen Schalke verhängt hatte.

Zunächst lief es gut für Schalke. Kapitän Mika Hanraths schraubte sich in der 24. Minute gegen die baumlange Wiedenbrücker Abwehr hoch und köpfte einen Eckball unhaltbar zur Schalker Führung in die Maschen.

Einige Minuten später pfiff Schiedsrichter Alexander Schuh Elfmeter für Wiedenbrück, nachdem Saban Kaptan im Strafraum zu Fall gekommen war. Schalkes Keeper Michael Zadach parierte den Strafstoß von Benedikt Zahn mit einer artistischen Fußabwehr im Flug und wurde dafür von seinen Mitspielern verständlicherweise kräftig abgefeiert (33.).

Im Gegensatz zu den jüngsten Auswärts-Auftritten in Oberhausen (0:4) und Bonn (3:4) war die Schalker Defensive griffig und aggressiv. Das zuletzt vermisste schnelle Umschaltspiel klappte in einigen Situationen gut. So scheiterte Aramburu nach feinem Außenrist-Zuspiel vom aufgerückten Verteidiger Lukas Frenkert nur knapp (31.). Zuvor hatte es bereits bei einem Konter über Sven Mende, Leo Scienza und Mateo Aramburu im Wiedenbrücker Strafraum gebrannt (17.).

Nach Wiederanpfiff legten die Schalker nach: Leo Scienza tankte sich bis zur Grundlinie durch, passte nach innen, wo Mika Hanraths im zweiten Versuch zum 2:0 für Schalke traf (52.). Wiedenbrücks Trainer Daniel Brinkmann, früher Profi beim SC Paderborn, reagierte und wechselte gleich drei Spieler auf einmal aus.

Schalke-Wahnsinn in der Nachspielzeit

Lukas Demming setzte durch seinen Außenpfostenschuss nach einer Stunde ein SC-Signal, aber Schalke ließ sich dadurch nicht aus dem Konzept bringen, sondern versuchte immer wieder, Nadelstiche zu setzen. Drei Minuten vor Abpfiff wurde es noch einmal brenzlig vor dem S04-Kasten, doch beim Schuss von Oliver Zech stellte Mika Hanraths seinen Fuß als Block dazwischen.

In der Nachspielzeit zeigte der Referee nach einem Zweikampf von Frenkert gegen Zahn noch einmal auf den Punkt. Hendrik Lohmar nutzte die Chance zum 1:2. Mit der letzten Aktion des Spiels war der Wahnsinn aus Schalker Sicht komplett: Lukas Demming köpfte zum 2:2 ein – wieder kein Auswärtssieg.

Schalke U23: Zadach – Becker, Schell, Hanraths, Frenkert – Szienza (85. Liebnau), Müller, Mende (46. Kronmüller), Berisha (85. Scheller) – Krasniqi, Aramburu.

Tore: 0:1 Hanraths (24.), 0:2 Hanraths (52.), 1:2 Lohmar (90.+2/Foulelfmeter), 2:2 Demming (90+3). Bes. Vorkommnis: S04-Torwart Zadach pariert Foulelfmeter von Zahn (33.)

