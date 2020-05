Horror-Serie - nur dreimal war Schalke seit 1963 schlechter

Gelsenkirchen. Die Vereinsgeschichte des FC Schalke 04 ist reich an Geschichten. Die Vereinschronik zeigt: Dreimal hatte S04 noch schlimmere Serien.

Es ist eine Horror-Serie: seit neun Spielen wartet der FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga auf einen Sieg. Träumte Schalke im Dezember noch von der Champions League, ist nun die Europa-League-Qualifikation in großer Gefahr. Schwierige Situationen gab es in der langen Vereinsgeschichte der Königsblauen schon einige. Doch was sind die schlimmsten Serien in der Bundesliga-Geschichte von S04? Wo sortiert sich das Team von Trainer David Wagner nach der 0:3-Pleite gegen den FC Augsburg ein? Wir haben einen Blick in die Vereinschronik gewagt.