Hohe Nachfrage: Schalke stellt den Dauerkartenverkauf ein

Gelsenkirchen. Das Interesse an Tickets ist bei den Fans von Schalke 04 trotz des Abstiegs ungebrochen. Wegen hoher Nachfrage gibt es einen Dauerkarten-Stopp.

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 hat den Dauerkartenverkauf vorzeitig beendet. Die noch verfügbaren Tickets seien früher als erwartet vergeben worden, teilte der Bundesliga-Absteiger am Mittwoch mit. Ende Juni hatte der Traditionsclub bereits bekanntgegeben, dass trotz des sportlichen Abstiegs und des Zuschauerausschlusses in der vergangenen Saison angesichts der Corona-Pandemie nur zwei Prozent der Dauerkarten gekündigt worden seien. Vor der Saison 2019/2020 waren 43 935 verkauft worden.

Schalke teilte auch mit, dass wegen der Pandemie noch unklar sei, wann die Dauerkarten freigeschaltet werden können. Derzeit steigen die Infektionszahlen. Für das Zweitliga-Eröffnungsspiel zwischen Schalke und dem Hamburger SV (1:3) am vergangenen Freitag waren 19 770 Zuschauer in der Arena zugelassen.

Schalke: Personalisierte Tickets, 3-G-Regel

Stehplätze soll es im Stadion zunächst nicht geben – auch nicht in der Nordkurve. Diese soll bestuhlt werden, wie in der Vergangenheit bei Spielen im Europapokal. So soll es besser möglich sein, die nötigen Abstände auf den Tribünen einzuhalten.

Darüber hinaus gilt auf Schalke wie bei anderen Bundesliga-Vereinen gilt die 3-G-Regel: geimpft, genesen oder getestet. Außerdem dürfen nur personalisierte Tickets ausgestellt werden, und es herrscht Maskenpflicht bis zum Sitzplatz.

Gästefans sind flächendeckend erst ab dem dritten Spieltag wieder zugelassen. Ab dann bekommt die Gastmannschaft zunächst fünf Prozent der Tickets. Damit beginnt dann aber auch das verstärkte Reisen innerhalb Deutschlands wieder. Auch dies wird von Experten zum Teil kritisch beurteilt. (fs mit dpa)

