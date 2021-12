Hinrundenstatistik: Hier stehen die Schalke-Profis

Gelsenkirchen. Beim Blick auf die individuellen Zweitliga-Bestwerte fällt auf: Es sind nicht in allen Kategorien Profis des FC Schalke dabei. Eine Übersicht.

Die 2. Bundesliga befindet sich in der Winterpause. Was bleibt, sind Erinnerungen – und Zahlen, die Leistungen der Hinrunde belegen. Schalke steht auf dem viertenTabellenplatz, der Wiederaufstieg ist alles andere als unrealistisch. Doch blickt man auf die von der DFL erfassten individuellen Zweitliga-Bestwerte, fällt auf: Es sind nicht in allen Kategorien Schalker dabei. Ein Blick auf die Statistiken und wo Spieler des FC Schalke 04 auftauchen.

Zunächst der Blick auf die wichtigste Kategorie: Tore. Hier führt Ex-Schalker Guido Burgstaller, der seinen FC St. Pauli mit 14 Treffern an die Tabellenspitze geschossen hat. Platz zwei: Sven Michel (13 Tore/Paderborn), dahinter folgt Schalkes (zuletzt verletzter) Simon Terodde, der wie Phillip Tietz, Luca Pfeiffer (beide Darmstadt) zwölf Tore erzielt hat. Bei den Vorlagen gibt es ebenfalls einen dritten Platz für Schalke. Hinter Top-Vorlagengeber Daniel-Kofi Kyereh (9/St. Pauli) und Sonny Kittel (8/HSV) kommt Schalkes Thomas Ouwejan mit sieben Assists.

Zweikampftstark ist Schalkes Malick Thiaw

Dann bleibt es länger schalkefrei in der Top 3. Bei den Topscorern (Burgstaller führt mit 18 Punkten), bei den Torschüssen (1. Ist Bremens Marvin Ducksch mit 77), beim Topspeed (1. Streli Mamba, 35,97 km/h/Rostock), verwandelte Elfmeter (1. Rouwen Hennings, 3/Düsseldorf), Passquote (1. Jonas David, 92,72 Prozent/HSV), gewonnene Kopfballduelle (1. Philipp Hofmann, 127/Karlsruhe), Laufdistanz (1. Marco Schuster, 214,3 km/Paderborn), intensive Läufe (1. Tim Kleindienst, 1657/Heidenheim) und bei gehaltenen Torschüssen (1. Jannik Huth, 85/Paderborn).

Gut, auf seinen zweiten Platz in der Kategorie Pfosten-/Lattentreffer würde Simon Terodde mit drei Aluminiumtreffern wohl gerne verzichten. Positiv geht es aber immerhin zu Ende, Thomas Ouwejan belegt den dritten Platz in den Kategorien Flanken aus dem Spiel (69) und Sprints (514). Bei den gewonnenen Zweikämpfen ist Schalkes Malick Thiaw mit 236 Duellen Dritter hinter Philipp Hofmann (266/Karlsruhe) und Tim Kleindienst (263/Heidenheim.) (fs)

