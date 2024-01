Heimspiele: Schalker Fanclub-Verband sammelt für guten Zweck

Gelsenkirchen. Der Schalker Fan-Club Verband plant vor Heimspielen eine Aktion für den guten Zweck. Los geht es schon gegen den HSV. Die Hintergründe.

Am Samstagabend, 20:30 Uhr, beginnt für den FC Schalke 04 die Rückrunde in der 2. Bundesliga. Elf Punkte beträgt der Rückstand der Königsblauen auf den Relegationsrang zur Bundesliga. Nach unten beträgt der Abstand zur kritischen Zone nur drei Zähler.

Kein Wunder, dass sich ganz Schalke danach sehnt, das Horrorszenario Abstieg in die 3. Liga möglichst schnell hinter sich zu lassen, um dann in Ruhe die neue Saison planen zu können. Dass S04 in diesem Jahr nochmal ins Aufstiegsrennen eingreifen kann, glaubt ernsthaft wohl niemand mehr.

Schalker Fan-Club-Verband sammelt für die Gelsenkirchener Tafel

Auch die Schalke-Fans können den Start kaum erwarten. Die Arena wird mit 62.271 Zuschauern ausverkauft sein, darunter 6000 Fans des HSV. Melanie Illburger vom Schalker Fan-Club Verband (SFCV) fiebert dem Auftakt ebenfalls entgegen. Aber auch aus einem anderen Grund. Denn unter dem Motto „Gemeinsam solidarisch“ sammelt die Schalker Fanorganisation am Freitag Lebensmittelspenden für die Gelsenkirchener Tafel.

Das hat sie zwar auch schon bei den letzten beiden Heimspielen gegen den VfL Osnabrück und Greuther Fürth getan. „Aber noch mit ausbaubarem Erfolg“, wie die SFCV-Vorsitzende Illburger erklärt. „Deshalb haben wir uns gesagt: Jetzt erst recht! Ab sofort sammeln wir an jedem Heimspieltag an unserem Clubheim am P7 Konservendosen für die Tafel in Gelsenkirchen.“

Die Spenden können während der gesamten Öffnungszeit der Fankneipe des SFCV ab vier Stunden vor Spielbeginn dort abgegeben werden. „Der Bedarf wird ja in den kommenden Monaten und Jahren leider nicht kleiner werden, deshalb haben wir uns dazu entschlossen, das zu verstetigen“, sagt Illburger.

Schalker Fan-Club-Verband träumt von 60.000 Konservendosen pro Spiel

Sie setzt vor allem darauf, dass sich die Aktion für den guten Zweck in Fankreisen und auch bei den vielen Fanclubs herumspricht. „Unser Traum ist es, dass im Durchschnitt jeder Schalker eine Dose mit zum Spiel bringt. Das wären dann um die 60.000 Dosen“, verrät Illburger. Die Kosten von vielleicht einem Euro pro Dose wären pro Fan relativ gering, aber der Nutzen für die Tafel riesengroß.

Auf Lebensmittel in Dosen setzt der SFCV nach Absprache mit der Tafel wegen der langen Haltbarkeit. Wer die Aktion mit Geld unterstützen möchte, hat unter der IBAN DE60 4226 0001 0502 5020 00 bei der Volksbank Ruhr-Mitte mit dem Verwendungszweck „Spendenaktion Tafel GE“ die Gelegenheit dazu. „Von dem Geld werden von uns ebenfalls Lebensmitte gekauft und an die Tafel übergeben“, verspricht Illburger.

Ein Sieger steht am Samstagabend somit bereits vor dem Anpfiff fest: die Menschen in Not in Gelsenkirchen.

