Heiko Westermann lobt früheren Schalke-Zusammenhalt

Foto: Cathrin Mueller / Getty Images For DFB

Neue Aufgabe: Ex-Profi Heiko Westermann ist jetzt als Co-Trainer der U17 des DFB tätig. An Schalke 04 hat er noch gute Erinnerungen. Photo by Cathrin Mueller/Getty Images for DFB)

Gelsenkirchen. Seine beiden Ex-Klubs Schalke und HSV kämpfen darum, in die Bundesliga zurückzukehren. „HW4“ blickt auf seine Erfahrungen zurück.

Ex-Nationalspieler Heiko Westermann, der für Schalke 04 zwischen 2007 und 2010 insgesamt 92 Profispiele absolvierte und mit den späteren Weltmeistern Manuel Neuer sowie Benedikt Höwedes zusammenspielte, hat im Interview mit Watson.de über seine Zeit beim Hamburger SV und bei den Königsblauen gesprochen.

Seine beiden Ex-Klub kämpfen mittlerweile in der 2. Liga darum, wieder bessere Zeiten zu erleben. „Hamburg war eine schwierige Zeit“, fasst Westermann zusammen, „dennoch ist mir der Verein echt ans Herz gewachsen.“

Beim HSV ging es nicht wirklich um Fußball

Die Hanseaten bezeichnet er als „coolen Club mit geilem Stadion und vielen Fans.“ Westermann gibt aber zu bedenken: „Beim HSV ging es nicht wirklich ums Fußballspielen. Es ging darum, in der Bundesliga zu bleiben und irgendwie das nächste Spiel zu gewinnen.“

Westermann, für den in Hamburg der Markenname „HW4“ kreiert wurde, hatte beim HSV elf Trainer in fünf Spielzeiten. „Ich bin ein sehr positiver Mensch, aber wenn der neunte Trainer kommt und wieder alles umschmeißt, ist es nicht von Vorteil“, resümiert Westermann.

Westermann bringt den Koch-Vergleich

Neben dem großen medialen Druck in Hamburg war auch die fehlende klare Struktur in der Chefetage ein Problem. „Ich will niemandem einen Vorwurf machen, weil die Manager ja auch jährlich ausgetauscht wurden. Aber man sagt nicht umsonst, dass viele Köche den Brei verderben.“

Bei seinen anderen Profi-Vereinen fand Heiko Westermann ein anderes Bild vor. In Bielefeld und Fürth sei man durch die mannschaftliche Geschlossenheit konkurrenzfähig gewesen. Westermann: „Es war familiärer.“

Geschlossener Kreis auf Schalke

Und bei den Königsblauen? „Bei Schalke bestand die Mannschaft aus Stars, aber wir hatten trotzdem einen gemeinschaftlich geschlossenen Kreis. Dann haut dich so schnell auch nichts um. In Hamburg war es nicht mehr so.“ Aktuell gibt Heiko Westermann seine Erfahrungen an die DFB-Talente weiter. Bei der U17-Nationalmannschaft fungiert der ehemalige Schalker Profi als Co-Trainer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04