Heidel: Ehemaliger Schalke-Manager kehrt nach Mainz zurück

Mainz. Bundesligist FSV Mainz 05 setzt künftig wieder auf Christian Heidel. Der ehemalige Schalke-Manager kehrt offenbar zum Abstiegskandidaten zurück.

Der langjährige Manager Christian Heidel kehrt nach einem „Bild“-Bericht als Vorstandsmitglied zum FSV Mainz 05 zurück. Der 57-Jährige hat sich nach Angaben des Blattes vom Montag mit dem Aufsichtsrats-Vorsitzenden Detlev Höhne sowie den Vorständen Stefan Hofmann und Jan Lehmann auf einen Vertrag geeinigt. Heidel träte damit bei dem Fußball-Bundesligisten die Nachfolge von Rouven Schröder an, der vergangene Woche seinen Abschied beim Abstiegskandidaten verkündet hatte. Heidel war bis vor vier Jahren in Mainz tätig, ehe er zum FC Schalke 04 (bis März 2019) wechselte.

Mainz 05: Martin Schmidt soll Sportchef werden

Sportdirektor beim Tabellen-17. soll dem Bericht nach der frühere Mainzer Chefcoach Martin Schmidt werden. Der 53-jährige Schweizer trainierte in der Bundesliga auch schon den FC Augsburg und den VfL Wolfsburg. Von Mainz 05 gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

Heidel war im Ruhrgebiet drei Jahre als Sportchef des FC Schalke 04 tätig. Im Sommer 2016 kam er aus Mainz nach Gelsenkirchen. Sein größter Erfolg bei den Königsblauen war die Vizemeisterschaft in der Saison 2017/18. Es folgte jedoch bereits im Jahr darauf ein rasanter Abstieg. Schalke geriet mit Trainer Domenico Tedesco sogar in Abstiegsgefahr. Tedesco musste gehen, Heidel geriet ebenfalls für seine Personalplanung in die Kritik und gab am 23. Februar 2019 bekannt, dass er seinen Vertrag zum Saisonende auflösen wolle.

Abgelöst wurde Heidel von Jochen Schneider, der den freien Fall auf Schalke jedoch auch nicht stoppen konnte. S04 ist in der aktuellen Saison Tabellenletzter, Mainz rangiert mit nur einem Zähler mehr auf Platz 17. (fs mit dpa)