Hamann über Mustafi: "Ein Deal, der für Schalke Sinn macht"

Gelsenkirchen. Ozan Kabak geht, Skhodran Mustafi kommt. Aus Angst vor dem drohenden Abstieg lässt Schalke nichts unversucht. Experte Hamann lobt den Transfer.

Wie oft Jochen Schneider im Laufe des Montags sein Mobiltelefon aufgeladen hat, ist nicht überliefert. Aber auf jeden Fall war das Handy des Schalkes Sportvorstandes am letzten Tag des Winter-Transferfensters im Dauereinsatz. Bei den Königsblauen drehte sich das Personal-Karussell mit viel Schwung. Ergebnis: ein namhafter Abgang und ein ebenso spektakulärer Zugang, für den am späten Montagabend die offizielle Bestätigung folgte. Während Ozan Kabak zum FC Liverpool wechselte, soll Shkodran Mustafi, 2014 in Rio Weltmeister mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, die entstandene Lücke in der Abwehr von Schalke 04 schließen.