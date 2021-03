Hamann: "Diese Spieler sind eine Schande für Schalke"

Gelsenkirchen/Wolfsburg. Beim 0:5 in Wolfsburg präsentierte sich Schalke desolat. Dietmar Hamann fand im Anschluss klare Worte für die Leistung der S04-Profis.

Schalkes Spieler und auch ihr Trainer Dimitrios Grammozis behielten auch nach dem erneuten Debakel in Wolfsburg äußerlich die Fassung: Kein Wutausbruch, der öffentlich sichtbar wurde, keine Tränen - der Abstieg nimmt einfach nur seinen Lauf. Das 0:5 in Wolfsburg war offenbar einfach nur eine Packung wie so viele andere zuvor in dieser Saison - neun Spiele sind es noch. Doch während die Schalker wenig emotionslos auf diese Schlappe reagierten, knöpfte sich Sky-Experte Dietmar Hamann die Spieler vor.

“Was sich diese Spieler erlauben, ist eine Schande für einen so traditionsreichen Verein”, zürnte Hamann im TV-Studio. Ihm täten die Schalker Fans leid, die mit ansehen müssten, wie die Spieler “das Trikot ihres Vereins beschmutzen”. Hamanns Klartext war so deutlich, dass den Spielern die Ohren sausen müssten - wenn sie ihn denn gehört hätten.

Hamann mit heftiger Kritik an Schalkes Shkodran Mustafi

Der frühere Nationalspieler ging auch darauf ein, dass einige Schalker Profis sich beschwert hatten, mit dem ehemaligen Trainer Christian Gross sei der Klassenerhalt nicht zu schaffen: “Die Spieler leiden an maßloser Selbstüberschätzung.” Hamann nannte in diesem Zusammenhang Shkodran Mustafi, der in Wolfsburg ein Eigentor und einen tölpelhaften Fehler vor dem 0:3 zur Pleite beigesteuert hatte - in unserer Einzelkritik gibt’s dafür die Note 6. “Das, was sich diese Mannschaft erlaubt, ist charakterlos”, schimpfte Hamann: “Das ist eine Frechheit”. Klartext vom TV-Experten - nicht von Schalke 04. (MH)