Halil Altintop: „Für Schalke ist Platz vier drin“

Als der Schlusspfiff ertönte, rannte Manuel Neuer los. Der Torwart sprintete zur Eckfahne, legte sich auf den Rücken und warf anschließend die Stange in die Luft. Er imitierte damit den Torwart-Titan Oliver Kahn, der im ähnlichen Stil 2001 die späte Meisterschaft des FC Bayern München in Hamburg bejubelte hatte, die Schalke zum sogenannten Vier-Minuten-Meister machte und ins Tal der Tränen stürzte. Neuer hatte diese Szene als Fan erlebt. Er hatte gelitten, weil die Bayern seinem Team den Titel in letzter Sekunde entrissen hatten. Rund acht Jahre später rächte sich Neuer – als Torwart der Königsblauen. Und machte sich damit bei den Fans des FC Bayern nicht gerade beliebt.

Danach holte Schalke nur noch drei Punkte

An jenem 25. April 2009 gewannen die Schalker mit Neuer im Tor mit 1:0 bei den Bayern. Es blieb der bislang letzte Bundesliga-Sieg der Königsblauen in München. Die Bilanz danach: drei Punkte aus zehn Partien. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) werden die Schalker versuchen, mal wieder einen Coup in München zu landen. Aber hat die Mannschaft von Trainer David Wagner überhaupt eine Chance?

Anruf bei einem Bayern-Schreck. Halil Altintop meldet sich. „Für einen Schalker Sieg muss am Samstag wirklich alles passen“, sagt der 37-Jährige. Er erzielte damals das Siegtor in München. Und er weiß noch genau, wie es fiel. „Scharfer Eckball von Christian Pander. Ich entwische Andreas Ottl und köpfe ein“, beschreibt der ehemalige Schalker die Szene aus der 21. Minute.

Zwillingsbruder Hamit vergab die Chance zum Ausgleich

Es entwickelte sich ein hitziges Spiel. „Bei beiden Mannschaften lief es damals nicht rund“, erinnert sich Halil Altintop. „Wir hatten einen guten Kader, waren trotzdem nur Sechster. Und die Bayern lagen deutlich hinter ihren Ansprüchen zurück.“ Es ging zur Sache. Schalkes Jermaine Jones sah Gelb-Rot, Bayern-Profi Franck Ribéry ebenfalls. Die Gastgeber drängten auf den Ausgleich. In der Nachspielzeit hatte ein Bayern-Profi das 1:1 auf dem Fuß. Es war Hamit Altintop, Halils Zwillingsbruder. „Manuel hat aber klasse pariert“, sagt der Siegtorschütze von damals. „Auf ihn war immer Verlass.“

Neuer ließ seinen Emotionen freien Lauf. Der geschlagene Jürgen Klinsmann schlich in die Kabine. Die Bayern entließen den Trainer nach der Partie. Halil Altintops Zeit auf Schalke war auch bald abgelaufen – trotz des Tores in München. Unter Felix Magath kam der türkische Angreifer kaum noch zum Einsatz. Im Januar 2010 wechselte er deshalb zu Eintracht Frankfurt.

Der gebürtige Gelsenkirchener hielt aber stets Kontakt zu seinem alten Klub. Wenn er nicht als Trainer des Oberligisten TSV Schwaben Augsburg gefordert ist, guckt er sich auch heute noch gerne Schalke-Spiele an. „In dieser Saison macht es richtig Spaß, der Mannschaft zuzuschauen“, sagt Halil Altintop. „Bei David Wagner ist eine Handschrift zu erkennen. Der vierte Platz ist am Saisonende auf jeden Fall drin.“

Ein Lob für Schalkes neuen Angreifer Gregoritsch

Ein Winterzugang könnte für ihn zum entscheidenden Faktor im Kampf um die Champions-League-Plätze werden. „Michael Gregoritsch bringt noch mal ein anderes Element ins Spiel“, sagt Halil Altintop. „Er ist wuchtig und bringt gleichzeitig eine gute Technik mit.“

Er hat die Entwicklung des Österreichers aufmerksam verfolgt. Kein Wunder: Als Halil Altintop 2017 den FC Augsburg verließ, holte der Klub Gregoritsch als Ersatz. Dass der Angreifer ihm nun auch als Bayern-Schreck nachfolgt, daran glaubt der Ex-Profi aber nicht. „Ich traue Schalke viel zu“, sagt Halil Altintop. „Aber die Münchener treten derzeit mit so einer Entschlossenheit auf. Da wird es zu einem Auswärtssieg vermutlich nicht reichen.“ Er tippt auf einen 3:1-Sieg des Favoriten. Damit dürfte Manuel Neuer wieder jubeln – diesmal im Bayern-Trikot. Aber mit Sicherheit nicht so emotional wie an jenem Frühjahrstag im Jahr 2009.