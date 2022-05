Halbfinale gegen Schalke: BVB-Trainer bewertet die Chancen

Dortmund. Auch 2019, als bislang letztmals ein Deutscher A-Junioren-Meister ermittelt wurde, standen sich der BVB und Schalke im Halbfinale gegenüber.

Die U-19-Fußballer von Borussia Dortmund sind überragend durch diese Saison der A-Junioren-Bundesliga West marschiert. Sie haben kein einziges Spiel verloren und in ihrem Fußballpark Hohenbuschei an der Adi-Preißler-Allee am 24. Oktober auch den FC Schalke 04deklassiert – mit 4:0. Vergangenheit. „Jetzt stellen wir alles auf null“, sagt Mike Tullberg, der Trainer der U 19 des BVB, auf nachwuchs.bvb.de.

Als bislang – vor Corona – letztmals ein Deutscher A-Juniorenmeister ermittelt wurde, standen sich die Revierrivalen ebenfalls im Halbfinale gegenüber. Die Vorzeichen vor drei Jahren waren insofern anders, als sich die Schalker mit 56 Punkten die Westdeutsche Meisterschaft vor den Dortmundern (55) gesichert hatten.

Schalke beendet das Hinspiel mit einem 2:2 und verliert in Dortmund mit 0:2

Im Hinspiel des Halbfinals im Oberhausener Niederrhein-Stadion gab es dann ein 2:2, während die Borussen das Rückspiel im Stadion Rote Erde mit 2:0 für sich entschieden, ins Endspiel einzogen und dort den VfB Stuttgart mit 5:3 besiegten.

Nun startet Borussia Dortmund als überlegener Westdeutscher Meister ins Halbfinale: am kommenden Samstag (7. Mai, 11 Uhr) im BVB-Fußballpark sowie am 15. Mai (Sonntag, 11 Uhr) im Parkstadion. „Wir freuen uns auf diese Duelle, die Chancen stehen 50:50“, sagt Mike Tullberg und erklärt, dass ihn das etwas überraschende Scheitern von Bayer 04 Leverkusen kurz vor der Ziellinie nicht zum Umdenken zwinge. „Ich hatte keinen Wunschgegner, wir werden uns ab sofort konzentriert und gewissenhaft auf Schalke 04 vorbereiten“, sagt der 36-jährige Däne.

Wie wird das Aufgebot des BVB im Halbfinale aussehen?

Völlig unklar gestaltet sich momentan offensichtlich die personelle Situation der Dortmunder A-Junioren vor den Spielen gegen den FC Schalke 04. „Bradley Fink wird wohl aus der U23 in den Kader zurückkehren, möglicherweise auch Abdoulaye Kamara, wenn er denn seine Verletzung auskuriert hat“, ist auf nachwuchs.bvb.de zu lesen. „Alle anderen Personalien liegen in der Schwebe und werden unter anderem auch in Absprache mit der Leitung der Lizenzspieler-Mannschaft getroffen.“

Zuletzt standen U-19-Nationalspieler Tom Rothe und der Engländer Jamie Bynoe-Gittens, die beide A-Junioren-Jungjahrgänge sind, im Kader der Bundesliga-Profis. Wenn’s nur ums Alter ginge, dürfte die U 19 des BVB auch mit Jude Bellingham und Youssoufa Moukoko auflaufen. (AHa)

