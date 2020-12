Gross-Start auf Schalke: Wer Vorbild sein könnte - und wer nicht

Gelsenkirchen. Bei Trainer-Debüts und in den ersten Arbeitswochen auf Schalke gab es in den vergangenen zehn Jahren Licht und Schatten. Ein Überblick.

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 will mit Christian Gross ins neue Jahr starten. Der 66 Jahre alte Schweizer Trainer wird nach Informationen dieser Redaktion Huub Stevens ablösen. Das nächste Pflichtspiel steht für S04 bereits am 2. Januar 2021 an. Gegner ist um 18.30 Uhr Hertha BSC. Gross soll dann schon auf der Bank sitzen - wie machten sich seine Vorgänger beim Debüt? Ein Überblick.

Manuel Baum blieb auf Schalke ohne Liga-Sieg (September 2020)

Manuel Baum bekam im ersten Auftritt als Schalke-Trainer gleich die gesamte Wucht des Offensivspiels von RB Leipzig ab. 0:4 hieß es am Ende. Es folgte ein 1:1 gegen Union Berlin. Einen Liga-Sieg gab es bekanntlich nicht zu feiern. Immerhin kam S04 im Pokal gegen Schweinfurt weiter.

Burgstaller traf bei Wagners Schalke-Debüt (Juli 2019)

Mit einem standesgemäßen 5:0 im Pokal gegen den SV Drochtersen Assel, bei dem Guido Burgstaller zweimal traf, begann die Amtszeit von David Wagner. In der Bundesliga gab es zum Auftakt ein 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach, ehe man dem FC Bayern 0:3 unterlag. Anschließend gelangen vier Siege in Folge: gegen Hertha BSC, Paderborn, Mainz 05 und RB Leipzig.

Huub Stevens rettete Schalke mit Sieg gegen BVB (März 2019)

Auf seiner Mission, Schalke 04 vor dem Abstieg zu bewahren, gelangen dem Altmeister nur zwei Siege in zehn Spielen - darunter aber das 4:2 gegen Borussia Dortmund, das dem BVB letztlich die Meisterschaft kostete.

Tedesco mit erfolgreichem Schalke-Debüt im Pokal (Juli 2017)

Domenico Tedesco spielte mit Schalke eine erfolgreiche Hinrunde. Höhepunkt: das legendäre 4:4 im Derby. Auch der Saisonstart lief nach Plan: drei Siege in vier Bundesliga-Spielen. Sein erster Auftritt mit den Königsblauen war ein 2:0 in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Dynamo Berlin. Beide Tore erzielte Jewhen Konopljanka.

Schalke: Weinzierl gelang erst gegen Gladbach die Wende (Juli 2016)

Es war ein Horror-Start für Markus Weinzierl, der mit großen Ambitionen seinen Job auf Schalke angetreten hatte. Fünf Pleiten in Folge kassierte der Straubinger. Die Wende gelang mit einem 4:0 über Borussia Mönchengladbach. Die Torschützen: Leon Goretzka, Eric Maxim Choupo-Moting und Breel Embolo. Ja, das ist lange her.

Breitenreiter mit Top-Start bei Schalke (Juli 2015)

Das Gegenteil von Weinzierl. Der MSV Duisburg war in der ersten Pokal-Runde - Breitenreiters Premiere - keine Hürde. Und überhaupt: Von den ersten zehn Pflichtspielen ging nur eines verloren. Eine solche Bilanz würde aktuell von Christian Gross niemand verlangen.

Kellers Schalke-Debüt gegen Hertha BSC - wie Gross? (Dezember 2012)

Der Italiener übernahm am achten Spieltag von Jens Keller. Dem 2:0 zum Debüt in der Bundesliga gegen Hertha BSC ließ er ein 4:3 in der Champions League über Sporting Lissabon folgen. 2:0 gegen Hertha? Das würde auch Gross Anfang Januar unterschreiben.

Stevens mit Schalke in der Europa League (September 2011)

Schalkes Jahrhundertrainer Huub Stevens feierte bei seinem drittletzten Engagement bei S04 sein Debüt in der Europa League gegen Maccabi Haifa (3:1), anschließend gab es ein 2:1 beim Hamburger SV. Stevens' Bilanz: nur drei Niederlagen in 22 Spielen.

Ralf Rangnick spielte mit Schalke bei Inter Mailand (März 2011)

Ralf Rangnick hatte nicht lange Zeit, Schalke 04 auf eines der größten Spiele der jüngeren Vereinsgeschichte vorzubereiten. Am 21. März 2011 begann sein Engagement, am 5. April spielte S04 auf der großen Bühne beim 5:2 bei Inter Mailand in der Champions League groß auf. Davor musste Rangnick in der Bundesliga noch gegen St. Pauli ran (2:0). Am Ende der Saison gewann Schalke den DFB-Pokal. (chwo)