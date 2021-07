Gold Cup: Besonderer Abend für Schalke-Stürmer Matthew Hoppe

Arlington. Erstes Länderspieltor und dann direkt so ein wichtiges: Schalke-Stürmer Matthew Hoppe schießt die USA beim Gold Cup ins Halbfinale.

Gastgeber USA und die kanadische Fußball-Nationalmannschaft komplettieren das Halbfinale beim Gold Cup. In der Runde der besten Acht erzielte Matthew Hoppe für die US-Boys gegen Jamaika (83.) das Tor des Tages zum 1:0 (0:0). Für den 20 Jahre alten Hoppe, der bei Schalke 04 unter Vertrag steht, war es das erste Länderspieltor.

Nach dem Abpfiff zeigte sich der Stürmer emotional. In den sozialen Medien postete er ein Bild in Jubelpose und schrieb: "Großartige Leistung von den Jungs heute" und fügte an: "Ich bin total glücklich, erstmals für mein Land getroffen zu haben."

Von Trainer Gregg Berhalter gab es zudem viel Lob für Hoppe, der gegen Jamaika erst sein drittes Länderspiel absolvierte: "Er arbeitet sehr viel. Wenn sich ein Typ so anstrengt und durchzieht, immer weitermacht, setzen wir auf ihn. Einfach, weil er einen guten Job macht und torgefährlich ist. Ihn dann treffen zu sehen, war großartig."

Hoppe und die USA treffen im Halbfinale auf Katar

Die Amerikaner treten beim Gold Cup ohne die ganz großen Stars wie Champions-League-Sieger Christian Pulisic vom FC Chelsea oder Mittelfeldmann Weston McKennie von Juventus Turin an.

Im ersten Halbfinale des Gold Cups hatte Kanada gegen Costa Rica beim 2:0 (1:0) keine große Mühe. Junior Hoilett (18.), einst beim FC St. Pauli und beim SC Paderborn unter Vertrag, und Stephen Eustaquio (68.) trafen in Arlington/Virginia, wo beide Partien des Tages stattfanden.

Im Halbfinale am Mittwochabend (Ortszeit) treffen die vom früheren Bundesligaprofi Berhalter trainierten US-Amerikaner auf den Gaststarter und nächsten WM-Ausrichter Katar. Titelverteidiger und Rekordsieger Mexiko bekommt es mit den Kanadiern zu tun. Der Gold Cup, die Kontinentalmeisterschaft von Nord- und Zentralamerika sowie der Karibik, endet am 1. August mit dem Finale in Paradise/Nevada. (sid mit fs)

