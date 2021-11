Gleich drei Schalker stehen im Kader des U-17-Nationalteams

Frankfurt. Insgesamt sind vier Spieler der Schalker B-Junioren für die Nationalteams berufen worden – und im Aufgebot der U 20 steht Profi Mehmet Can Aydin.

Fünf Talente des FC Schalke 04 sind für die kommenden Länderspiele der deutschen U-Nationalmannschaften von den jeweiligen DFB-Trainern nominiert worden. Gleich drei Königsblaue stehen im Kader des U-17-Nationalteams, das im November zweimal auf die Türkei treffen wird.

Insgesamt hat U-17-Nationalcoach Marc-Patrick Meister für die Partien am 12. November (Freitag, ab 16 Uhr) im Eilenriede-Stadion in Hannover sowie am 15. November (Montag, ab 11 Uhr) an selber Stelle 26 Spieler für die Partien gegen die Türkei nominiert. Aus dem U-17-Team des FC Schalke 04 von Trainer Onur Cinel, das die Tabelle der B-Junioren-Bundesliga West anführt, sind Torwart Luca Podlech, Vitalie Becker und Niklas Dörr dabei.

Drei Schalker A-Junioren stehen auf Abruf bereit

Auch deren Teamkollege Assan Ouédraogo ist nominiert worden. Für den letzten Länderspiel-Doppelpack in diesem Jahr hat U-16-Nationaltrainer Christian Wück insgesamt 22 Fußballer berufen. Die deutsche U-16-Auswahl wird am 11. November (Donnerstag, ab 14 Uhr) und 14. November (Sonntag, ab 11 Uhr) im Letni-Stadion in Chomutov jeweils auf Gastgeber Tschechien treffen.

Zunächst ohne Schalker haben U-19-Nationaltrainer Hannes Wolf und U-18-Nationalcoach Guido Streichsbier ihre Teams für die November-Länderspiele zusammengestellt.

Mehmet Can Aydin steht im Aufgebot von Trainer Christian Wörns

Auf Abruf stehen allerdings drei A-Junioren aus der Mannschaft von Trainer Norbert Elgert bereit, die am Sonntag im Bundesliga-Spiel gegen den FC Viktoria Köln nicht über ein 2:2 hinausgekommen ist: Arbnor Aliu und Juan Cabrera für die EM-Qualifikation der U-19-Junioren in Griechenland sowie Semin Kojic für die beiden U-18-Länderspiele in Bremen gegen Dänemark.

Für den Jahresabschluss der deutschen U-20-Auswahl hat DFB-Trainer Christian Wörns 24 Spieler nominiert, zu denen auch Schalkes 19-jähriger Profi Mehmet Can Aydin gehört. Gegner werden am 11. November (Donnerstag, ab 17 Uhr) in Clairefontaine Gastgeber Frankreich und am 15. November (Montag, ab 15 Uhr) in Leiria gegen Gastgeber Portugal sein. (AHa)

