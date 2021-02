Gänsehaut-Video: Schalke-Legenden machen vor BVB-Spiel Mut

Gelsenkirchen. Schalke 04 steht vor dem Revierderby am Samstag (18:30 Uhr) gegen den BVB mit dem Rücken zur Wand. Der Abstieg droht. Es gibt viel Zuspruch.

So schlimm stand es schon lange nicht mehr um den Traditionsverein Schalke 04. Die Königsblauen spielen eine fürchterliche Saison und stehen abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga. Neun Punkte beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz. Damit das 98. Revierderby am Samstag nicht das vorerst letzte Bundesliga-Duell gegen Borussia Dortmund wird, sollte Schalke im Heimspiel gegen den Erzrivalen punkten. Für zusätzliche Motivation in dieser prekären Lage soll ein emotionales Video sorgen, das Schalke-Legende Gerald Asamoah am Spieltag bei Instagram veröffentliche. Auch Schalke 04 teilte diesen Beitrag, in dem gleich mehrere namhafte Ex-Schalker zu Wort kommen.

Asamoah: "Schalke gehört in die erste Liga"

Unter dem Motto "Schalke ist mir nicht egal" appellieren die ehemaligen Schalke-Größen an die Mannschaft und fordern den nötigen Zusammenhalt in der wohl schwersten Krise der jüngeren Vergangenheit des Klubs. "Schalke ist mir nicht egal. Wir müssen zusammenhalten und wir dürfen nicht untergehen. Schalke gehört in die erste Liga. Gebt Gas und tut alles dafür!", forderte Asamoah in seiner Ansprache.

Unterstützung erhält der Manager der Schalker U23 von Ebbe Sand, Sevilla-Star Ivan Rakitic, Jermaine Jones, Tomasz Hajto, Fabian Ernst, Rafinha, Marcelo Bordon und Lincoln. "Wir müssen alle zusammenrücken und alles dafür tun, um wieder erfolgreich zu sein. Schalke darf nicht untergehen. Wir stehen zusammen", appellierte etwa Sturm-Legende Ebbe Sand.

"Schalke ist ein großer Verein und gehört in die erste Liga! Gebt alles! Schalke darf niemals untergehen! Viel Glück", sagte der Brasilianer Rafinha, der aktuell vereinslos ist.

