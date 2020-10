Nein, es war natürlich kein Endspiel, das geht am sechsten Spieltag nicht. Aber es war wahrscheinlich eines der wichtigsten Spiele für den FC Schalke 04 in der jüngsten Zeit: Weiter tief im Tabellenkeller dümpeln oder Anschluss ans untere Mittelfeld finden - das waren die Vorzeichen vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Herausgekommen ist viel zu wenig: Das 1:1 unterstreicht einmal mehr, dass es für Schalke in dieser Saison einzig und allein um den Klassenerhalt geht. Ums Überleben in der Bundesliga.

Die Sieglos-Serie ist auf unfassbare 22 Spiele angewachsen - in der gesamten Geschichte der Bundesliga hat nur das legendäre Tasmania Berlin nur eine noch längere Minus-Serie aufzuweisen. 14 Niederlagen und acht Unentschieden hat Schalke seit dem 17. Januar aufzuweisen, als in der Bundesliga mit dem 2:0 gegen Mönchengladbach der letzte Sieg gelang. 10:57 Tore gab es seitdem in 22 Spielen - erschütternd.

Es reicht bei Schalke nicht nur nicht gegen BVB und Bayern

Mit solchen Spielen wie gegen Stuttgart, und auch mit solchen Leistungen, wird Schalke nicht aus dem Keller kommen. Ein 1:1 ist zum Leben zu wenig - am Ende war Stuttgart dem Sieg sogar näher als Schalke. Das Spiel zeigte: Schalke fehlt es nicht nur gegen die Top-Teams wie Bayern, Leipzig oder Dortmund - Schalke fehlt es auch gegen einen Aufsteiger an der Klasse, um einen Sieg zu erspielen. Nächste Woche geht es nach Mainz: Wieder so ein Spiel, das Schalke gewinnen muss. Eigentlich.