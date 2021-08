Fünftligist Villlingen möchte Schalke respektvoll begegnen

Villingen/Gelsenkirchen. Drei Spielklassen trennen den FC Villingen 08 und den FC Schalke 04 - dennoch gehen die Außenseiter selbstbewusst in das Pokal-Duell.

Was sind schon drei Klassen Unterschied, wenn man Fan des Fußball-Oberligisten FC 08 Villingen ist und auf einen Verein wie den FC Schalke 04 trifft. „In unserem Umfeld haben wir das Spiel gefühlsmäßig schon gewonnen“, sagt FC-Trainer und Sportdirektor Marcel Yahyaijan.

Im Schwarzwald gilt Schalke als „Chaotenverein"

Nach der letztjährigen Katastrophen-Saison der Schalker setzen auch die Anhänger in Villingen-Schwenningen auf die nächste Blamage des Zweitligisten. Dieses Mal am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) in der ersten Runde des DFB-Pokals. „Jeder denkt hier, wir schlagen die“, sagt Trainer-Vater und Sportvorstand Arash Yahyaijan vor dem Spiel des Jahres für den südbadischen Pokalsieger.

Natürlich machen auch in der Stadt am Rand des Schwarzwalds Begriffe wie „Chaosverein“ oder „Chaotenclub“ die Runde. Aber Arash Yahyaijan findet, dass man dem Bundesliga-Absteiger „respektvoll“ begegnen müsse, auch wenn die Schalker „die letzten zwei, drei Jahre viel falsch gemacht haben“.

Erwartungshaltung in Villingen ist extrem

Im Übrigen kann er sich ganz gut in die häufig brodelnde S04-Seele hineinversetzen, in der noch das Wissen um frühere Erfolge lebt. Schließlich sei auch Villingen „extrem“, erklärt der 47-Jährige. Die Älteren unter den Fans würden immer noch denken, der FC 08 sei ein Zweitligist - nur weil er das vor 50 Jahren mal war. Verliere man in knapp zwei Wochen die Zweitrundenpartie im aktuellen Südbaden-Pokal beim Landesligisten FC Überlingen, „dann ist hier Weltuntergang“.

Was die Yahyaijans wohl besonders stark abbekommen würden. Denn neben dem Sportvorstand, der im Iran geboren wurde und mit 13 Jahren während des ersten Golfkriegs mit seiner Mutter nach Deutschland kam, und dem 28 Jahre alten Trainer gibt es noch dessen Bruder Kamran (22) im Angriff. Morteza, ein weiterer Bruder, ist Co-Trainer der Villinger C-Jugend.

Voller Fokus auf Simon Terodde

Weshalb in der Stadt schnell vom „Y-Clan“ die Rede sei, wenn es sportlich mal nicht so laufe, erklärt der Vater. Dabei steckten die Yahyaijans sehr viel Zeit und Energie in den Verein, der perspektivisch in die Regionalliga Südwest aufsteigen will. „Bei uns dreht sich der ganze Tag um Fußball."

Gegen Schalke sieht Coach Marcel die „Topaufgabe“ für seine Spieler darin, Simon Terodde in Schach zu halten. Der Torjäger des völlig neuformierten Gäste-Teams hat in den ersten beiden Zweitliga-Spielen schon dreimal getroffen.

Bisher zwei Niederlagen im DFB-Pokal

In der Saison 2016/17 verlor Villingen im DFB-Pokal gegen die Königsblauen mit 1:4, vor zwei Jahren gewann der damalige Bundesligist Fortuna Düsseldorf erst nach Verlängerung mit 3:1. Ginge es nun noch einen Schritt weiter, wäre der FC 08 vorbereitet: Vor seinem Triumph im Südbaden-Pokal der vergangenen Saison setzte er sich im Viertel- und im Halbfinale jeweils im Elfmeterschießen durch. (dpa)

