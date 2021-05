„Fühlt sich beschissen an“: Oczipka über Schalke-Abstieg und Abschied

Gelsenkirchen. Nach vier Jahren verlässt Bastian Oczipka Schalke. Der Verteidiger blickt emotional auf seine Zeit in Gelsenkirchen zurück.

Linksverteidiger Bastian Oczipka hat sich am Dienstagabend in den sozialen Medien zum Abstieg des FC Schalke 04 in die 2. Bundesliga und seinem Abschied geäußert. „Dass meine Zeit bei Euch ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt endet, schmerzt mich besonders“, schrieb der 32-Jährige bei Instagram. Da Oczipkas Vertrag nicht für die Zweite Liga gilt, kann er nun ablösefrei den Klub wechseln.

Oczipka bedauert, dass er Schalke nach „dieser scheiß Saison“ verlässt und somit keine Gelegenheit mehr hat, beim Wiederaufstieg zu helfen. „Das fühlt sich extrem beschissen an“, gibt der Verteidiger ehrlich zu. Nachdem er im Sommer 2017 für 4,5 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt nach Gelsenkirchen gewechselt war, absolvierte er insgesamt 126 Pflichtspiele für die Schalker. Dabei gelang ihm ein Treffer.

Oczipka blickt auch auf schöne Momente auf Schalke zurück

Dabei blickt er auf „04 emotionale Jahre“ zurück, wie er nun erklärte. „Gemeinsam haben wir wahnsinnige Erlebnisse wie die Vizemeisterschaft oder unfassbare Aufholjagden im Derby gefeiert“. Für Oczipka werden diese „für immer unvergessen bleiben“.

Eine echte Erklärung für die katastrophale Saison mit nur 16 Punkten und dem Abstieg hat Oczipka nicht. Er schreibt allerdings: „Man hinterfragt sich ständig, warum man das, was man sich vornimmt, nicht auf den Platz bekommt.“ Für den 32-Jährigen war in der zurückliegenden Spielzeit „alles anders“, auch weil die Fans auf den Rängen fehlen: „Ohne Euch im Rücken hat das gefehlt, was den Fußball ausmacht und was einer meiner Beweggründe für den damaligen Wechsel zum S04 war.“

Schalke: Bastian Oczipka mit Appell an die Fans

Für den Neustart im Unterhaus wünscht der Verteidiger den Königsblau „alles Gute“. Weiter hofft er, der Klub zudem zurückkehrt, „was Schalke auszeichnet: Zusammenhalt und Gemeinschaft. Lasst Euch nicht von Unruhe, Eigeninteressen oder einer Kultur des Gegeneinanders beeinflussen. Seid "Tausend Freunde, die zusammenstehen - ..."

Zum Abschluss seines Statements versichert Oczipka, dass seiner „erster Blick“ auch künftig „immer auf das Ergebnis des S04 gehen“ wird, bevor er noch einmal klarstellt, dass er „sehr stolz“ sei, das Schalke-Trikot „getragen haben zu dürfen“. (fs)

