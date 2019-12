Gelsenkirchen. Sonntag sah Schalke-Torwart Alexander Nübel nach einem schlimmen Foul an Mijat Gacinovic die Rote Karte. Der Frankfurter nimmt Nübel in Schutz.

Frankfurts Gacinovic nimmt Schalke-Torhüter Nübel in Schutz

Am Sonntag sah Schalke-Torwart Alexander Nübel beim 1:0-Sieg über Eintracht Frankfurt nach einem schlimmen Foul an Frankfurts Mijat Gacinovic die Rote Karte. Die Szene in der 66. Minute sah schon beim Zusehen schmerzhaft aus. Sie erinnerte an den ehemaligen Kölner Schlussmann Toni Schumacher, der im Juli 1982 bei der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Frankreich Patrick Battiston schwer foulte. Der Franzose erlitt einen angebrochenen Halswirbel, eine Gehirnerschütterung und verlor zwei Zähne.

Gacinovic zog sich eine schwere Rippenprellung zu, er spukte Blut auf den Rasen. Nach der Partie nahm er aber noch am Sonntagabend Schalke-Torhüter Nübel in Schutz. "Leider passieren solche Zusammenstöße manchmal im Kampf um den Ball", schrieb er bei Instagram - und schickte eine Botschaft an Nübel. "Danke, dass du dich sofort entschuldigt hast. Das kann im Fußball vorkommen."

Zwayer zeigte Schalke-Torhüter Nübel sofort Rot

Während des Spiels gab Schiedsrichter Felix Zwayer sofort die Rote Karte. Schalkes Nübel beschwerte sich nicht, er ging sofort zu Gacinovic, um sich nach seinem Wohl zu erkundigen und um sich zu entschuldigen.