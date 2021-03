Florian Krüger über Schalke: Schade und krass mit anzusehen

Gelsenkirchen. U21-Nationalspieler Florian Krüger leidet auch bei der EM mit seinem Ex-Klub Schalke 04 und kann sich eine Rückkehr durchaus vorstellen.

Derzeit weilt er mit der U21 in Ungarn, doch Nationalspieler Florian Krüger leidet auch aus der Ferne mit seinem ehemaligen Verein FC Schalke 04 und kann sich eine Rückkehr durchaus vorstellen. „Wenn es irgendwann passen sollte - ja klar, warum soll das nicht mein Traum sein? Das war als Kind mein Verein, mit dem ich noch immer sympathisiere. Aber die Umstände müssen passen“, sagte der 22-Jährige jüngst am Rande der EM in Ungarn.

Krüger hatte von 2015 bis 2018 für Schalke gespielt, inzwischen stürmt er für den Zweitligisten Erzgebirge Aue. Dort ist er schon im zweiten Jahr in Folge gesetzt. „Ich habe Schalke vor drei Jahren verlassen. Da war es ein Champions-League-Verein, der Ambitionen hatte, jedes Jahr international zu spielen. Nächste Saison spielt Schalke mit hoher Wahrscheinlichkeit in der 2. Liga. Das ist schon krass mit anzusehen und auch schade“, sagte Krüger: „So ein Verein gehört nicht in die 2. Liga, für mich ist das einer der Top-5-Vereine in Deutschland.“

Im Nachwuchsbereich von Schalke 04

Für den 22-Jährigen erfüllt sich mit der Nominierung durch Bundestrainer Stefan Kuntz für die U21-EM ein großer Wunsch. „Jeder Fußballer träumt wahrscheinlich davon, bei einer EM dabei zu sein. Auch die U21 hat schon eine enorme Bedeutung. Das ist ein Riesen-Highlight für mich, wenn nicht sogar das größte Erlebnis in meiner bisher noch jungen Karriere“, erklärte Krüger, der am Mittwoch im ersten Spiel gegen Ungarn (3:0) eingewechselt wurde.

Dass der gebürtige Staßfurter, der einst im Nachwuchsbereich des 1. FC Magdeburg und des FC Schalke 04 spielte, zum EM-Kader gehört, ist vor allem das Ergebnis seiner kontinuierlichen Entwicklung. In insgesamt 74 Zweitliga-Einsätzen für Aue schoss Krüger 20 Tore und lieferte 19 Vorlagen. Allein in der laufenden Saison hat der Außenstürmer schon elf Mal getroffen. „Im Zusammenspiel mit der Mannschaft, aber im Speziellen mit Pascal Testroet, ist Florian eminent wichtig für unser Spiel. Mit seiner Grundschnelligkeit kann er vielen Gegenspielern das Leben schwer machen. Auch bei den Abschlüssen ist er noch effizienter und brutaler geworden“, sagte Trainer Dirk Schuster.

„Mehr Gier vor dem Tor“

Nach zuletzt fünf Ligaspielen ohne eigenes Tor beendete der Blondschopf jüngst gegen Sandhausen seine kurze Durststrecke. Nach einer scharfen Eingabe von Florian Ballas musste der Angreifer am langen Pfosten nur seinen Fuß hinhalten, um in der 54. Minute zum 1:0 einzuschieben. „Wir hatten mehr Gier vor dem Tor als Sandhausen und sind alle sehr glücklich über den Sieg“, meinte der Angreifer. Sein Sturmpartner Testroet sorgte mit einem Schuss ins lange Eck für den 2:0-Endstand (70.). „Flo und ich haben wie angekündigt abgeliefert. Auf die beiden direkten Abstiegsplätze haben wir jetzt einen guten Vorsprung von 14 Punkten. Wir werden weiter Punkte holen und die Sache klarmachen“, sagte Testroet über sich und den Ex-Schalker Krüger, bevor dieser bei der U21-EM seinen Traum erlebt. (fs/sid)