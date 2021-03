Flick über Ex-Schalker Nübel: "Hat gewusst, worauf er sich einlässt"

München/Essen. Trainer Hansi Flick vom FC Bayern zeigt wenig Verständnis für die Aussagen des Beraters von Alexander Nübel. Im Tor setzt er auf Manuel Neuer.

Zum Gedankenspiel einer Ausleihe von Ersatztorhüter Alexander Nübel hat sich Bayern-Trainer Hansi Flick nicht öffentlich positioniert. „Das sind Dinge, die wir intern besprechen“, sagte der Münchner Trainer am Freitag. Nübel habe das Recht, die Dinge so zu sehen, aber er „hat auch gewusst, auf was er sich einlässt“.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Der 24 Jahre alte Nübel war vor der Saison ablösefrei vom FC Schalke 04 zum deutschen Fußball-Rekordmeister gewechselt und hatte dort einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. In dieser Saison kam er einmal im DFB-Pokal und im Champions-League-Spiel gegen Atlético Madrid zum Einsatz. Zwischenzeitlich musste er wegen einer Bänderverletzung pausieren. Laut einem Bericht des Kicker soll bei Vertragsunterzeichnung zwischen den Bayern und Nübel jedoch vereinbart worden sein, dass der Torwart in der Saison 2020/21 in zehn Pflichtspielen zum Einsatz kommt.

Nübels Berater sprach von "unbefriedigender Situation" des Ex-Schalkers

„Meine Aufgabe als Trainer ist es, dass ich die Spieler spielen lasse, die aktuell unseres Erachtens die beste Mannschaft sind“, sagte Flick. „Klare Nummer 1 ist Manuel Neuer.“

Der Berater von Nübel hatte zuletzt die Leihe ins Spiel gebracht. „Diese Situation ist unbefriedigend. Man muss im Sommer über eine Ausleihe nachdenken, wenn Alex nicht mehr zum Spielen kommt“, sagte Stefan Backs dem „Kicker“ (Donnerstag). Nübels Vertrag in München läuft bis zum 30. Juni 2025. Als möglichen Abnehmer für Nübel nannte der Kicker den AS Monaco mit Bayerns Ex-Trainer Nico Kovac. (dpa mit fs)