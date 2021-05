Fix: Schalke holt Kaminski als vierten Neuzugang

Gelsenkirchen. Schalke 04 hat den polnischen Abwehrspieler Marcin Kaminski vom VfB Stuttgart verpflichtet. Der 29-Jährige ist ablösefrei.

Schalkes Kaderplaner haben ihre Hausaufgaben gemacht: Die Königsblauen präsentierten am Donnerstag bereits ihren vierten Neuzugang für die kommende Saison: Vom VfB Stuttgart kommt Innenverteidiger Marcin Kaminski.

Wieder ein Ankerspieler für Schalke

Der 29 Jahre alte Pole wechselt ablösefrei nach Schalke, wo er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 unterschrieb. Sportvorstand Peter Knäbel nennt den erfahrenen Kaminski „einen weiteren Ankerspieler für die neue Schalker Mannschaft“. Zuvor hatten die Schalker mit Danny Latza (Mainz 05), Simon Terodde (Hamburger SV) und Victor Palsson (Darmstadt 98) bereits drei erfahrene Profis verpflichtet, die die Schalker Mannschaft stabil und gefestigt machen sollen.

Der Pole soll Schalkes Abwehr verstärken

Kaminskis Job liegt dabei in der Defensive. Der Pole ist ein 1,92 Meter großer Innenverteidiger, der die Erfahrung von 55 Bundesliga- und 32 Zweitligaspielen in Deutschland mitbringt. Nach seinem Wechsel 2016 von Lech Posen zum VfB Stuttgart eroberte er sich beim VfB einen Stammplatz. In der aktuellen Saison kam er bei den Schwaben allerdings kaum noch zum Zug, er bestritt nur fünf Spiele. Zurückgeworfen wurde er im August 2019 durch einen Kreuzbandriss. In der Saison 2018/19 war Kaminski an den damaligen Erstligisten Fortuna Düsseldorf ausgeliehen, wo er Stammspieler war (27 Einsätze).

„Als die Anfrage von Schalke kam, musste ich nicht lange überlegen“, sagt Kaminski: „Ich wollte unbedingt Teil der neuen Mannschaft werden, die Fans und Verein wieder sportlich bessere Zeiten bringen soll. Um das zu schaffen, müssen wir vom ersten Tag an fokussiert arbeiten.“

Peter Knäbel beschreibt die Vorzüge des Linksfußes so: „Sportlich überzeugt er durch seine Defensivqualitäten sowie sein variables Aufbauspiel, außerdem bringt Marcin eine große Portion Erfahrung – speziell in Drucksituationen – mit. Er wird eine große Bereicherung für unser Team sein.“

