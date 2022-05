Finale gegen den BVB oder FC Schalke 04: Vorteil Hertha BSC

Augsburg. Im ersten Hinspiel des Halbfinals um die Deutsche Meisterschaft der A-Junioren setzt sich Hertha BSC beim FC Augsburg durch. Zweimal Tony Rölke.

Wenn sich die U-19-Fußballer von Borussia Dortmund und des FC Schalke 04 am Samstag ab 11 Uhr im BVB-Fußballpark Hohenbuschei (Adi-Preißler-Allee 9) zu ihrem Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft der A-Junioren treffen, werden ihre Alterskollegen von Hertha BSC wahrscheinlich sehr genau hinschauen. Die Berliner, die Meister der Bundesliga-Staffel Nord/Nordost, haben ihr Hinspiel im Halbfinale beim Meister der Staffel Süd/Südwest, dem FC Augsburg, mit 3:1 (1:1) gewonnen und beste Karten für das Rückspiel am kommenden Samstag (14. Mai, 11 Uhr) im Stadion am Wurfplatz.

Das Hertha-BSC-Team von Trainer Michael Hartmann, der schon beim bisher einzigen Titelgewinn des Berliner Nachwuchses vor vier Jahren verantwortlich war, setzte sich vor 8791 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Augsburger WWK-Arena nach der Pause entscheidend durch. Nachdem in der ersten Halbzeit Tony Rölke (12.) und Augsburgs Dion Berisha (35.) getroffen hatten, zog der Hauptstadt-Klub dank des Treffers von Anton Kade (55.), der schon vier Bundesliga-Einsätze bei den Männern hat, und eines weiteren Tores von Tony Rölke (72.) auf 3:1 davon.

Kompliment von U-19-Nationaltrainer Hannes Wolf

„Es war ein toller Rahmen, gerade aus solchen Spielen mit so großen Kulissen nehmen die jungen Spieler sehr viel mit“, sagte U-19-Nationalspieler Hannes Wolf am Sky-Mikrofon: „In der ersten Halbzeit hat die Hertha die 1:0-Führung aus meiner Sicht ein wenig zu sehr verwaltet und nicht konsequent nachgesetzt. Nach der Pause war das deutlich besser. Die Augsburger sind für ihre gefährlichen Standards bekannt und haben diese Stärke, vor allem bei den Hereingaben von Aaron Zehnter, unter Beweis gestellt.“

Herthas zweimaliger Torschütze Tony Rölke sagte: „Ich bin froh, dass ich der Mannschaft mit den beiden Toren helfen konnte. Wir können jetzt ohne großen Druck in das Rückspiel gehen.“ Und Berlins U-19-Nationalspieler Anton Kade erklärte: „Wir wussten, dass der FC Augsburg ein starker Gegner ist. Mit dem 3:1 haben wir uns eine gute Ausgangsposition verschafft.“

Klar: Enttäuscht war der FC Augsburg. „Es war lange Zeit eine offene Partie mit zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten“, sagte Trainer Alexander Frankenberger auf dfb.de. „Nach dem frühen Rückstand hat meine Mannschaft Moral bewiesen. Trotz der Niederlage ist für uns noch alles drin. Hertha BSC hat jetzt zwei Tore Vorsprung. Aber diesen Rückstand kann man aufholen.“ (AHa/dfb.de)

