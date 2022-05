Finale auf Schalke: Der VfB Stuttgart befürchtet 4000 Fans

Markus Fiedler, der Trainer der B-Junioren des VfB Stuttgart, tritt am Sonntag mit seinem Team zum Finale um die Deutsche Meisterschaft beim FC Schalke 04 an.

Stuttgart. Die U-17-Fußballer des VfB Stuttgart kommen am Sonntag ungeschlagen zum Endspiel um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft zum FC Schalke 04.

Es ist das Finale um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft, in dem eine U-17-Mannschaft des VfB Stuttgart Dauergast ist und ein U-17-Team des FC Schalke 04 erstmals seit 20 Jahren wieder den Titel holen kann – nach dem 3:1 nach Verlängerung vom 6. Juli 2002 in der Glückauf-Kampfbahn. „Am Sonntag könnte die U17 eine perfekte Bundesliga-Saison mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft krönen“, ist auf vfb.de zu lesen.

In 20 Spielen des Bundesliga-Staffel Süd/Südwest ist die Stuttgarter Mannschaft von Trainer Markus Fiedler ungeschlagen geblieben und hat auch ihre beiden Duelle im Halbfinale gegen den ungeschlagenen Meister der Staffel Nord/Nordost, Hertha BSC, für sich entschieden – und zwar mit 1:0 und in Berlin vor den Augen von Felix Magath und Fredi Bobic mit 2:1. Angepfiffen wird das Endspiel am Sonntag (8. Mai) um 10.45 Uhr im Gelsenkirchener Parkstadion und live auf Sky übertragen.

VfB-Trainer Markus Fiedler: „Schalke hat sich im Halbfinale souverän durchgesetzt“

„Natürlich sind wir heiß aufs Finale. Aber die beiden Halbfinalspiele haben uns auch Energie gekostet“, sagt Markus Fiedler, der Trainer der VfB-B-Junioren. „Ich hoffe, dass wir am Sonntag auf den Punkt da sein werden. Wir werden mit breiter Brust auftreten und wollen unser Spiel durchsetzen.“ Er weist aber auch sehr deutlich darauf hin, dass es für sein Team ein Auswärtsspiel ist. „Wir treffen auf einen Gegner, der Heimvorteil hat, vermutlich 4000 Fans hinter sich weiß und einiges auf dem Kasten hat“, sagt Markus Fiedler. „Schalke hat sich im Halbfinale souverän gegen Düsseldorf durchgesetzt und hat zudem die beste Abwehr der Liga.“

Dass das Schalker U-17-Team von Trainer Onur Cinel über eine herausragende Defensive verfügt, über die beste aller deutschen B-Junioren-Bundesligisten, ist dem VfB Stuttgart mehr als bewusst. „Wir benötigen die beste Leistung, die in jedem Einzelnen von uns steckt. Läuferisch und mental gilt es, vom ersten Moment an voll da zu sein. Nur so werden wir in der Lage sein, den FC Schalke 04 zu bezwingen“, sagt VfB-Linksaußen Alexandre Azevedo, der einer von fünf Stuttgartern ist, die gemeinsam mit Schalkes Kapitän und Innenverteidiger Armend Likaj im deutschen Aufgebot für die U-17-Europameisterschaft in Israel stehen. (AHa)

