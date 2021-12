Schalke FC St. Pauli gegen Schalke 04 heute live im Free-TV und im Live-Stream schauen: So geht's

Gelsenkirchen/Hamburg. Schalke tritt im Zweitliga-Topspiel bei St. Pauli an. Ist das Spiel live im Free-TV und im Live-Stream zu sehen? Wir geben Antworten.

Es sind komplizierte Tage für den Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04. Das Coronavirus hat Trainer Dimitrios Grammozis erwischt. Auch Sportvorstand Peter Knäbel wurde positiv getestet. Und in Simon Terodde und Marius Bülter fehlt S04 auch noch das Angreifer-Duo. Viel zu tun also für Ersatz-Coach Sven Piepenbrock, der heute bei Schalke im Top-Spiel gegen den FC St. Pauli Grammozis vertreten wird.

Eine Vielzahl von Spielern ist angeschlagen: Auch Florian Flick, Darko Churlinov, Yaroslav Mikhailov, Marc Rzatkowski und Ralf Fährmann fallen für das Spiel in Hamburg kurzfristig aus. Mit den Stürmern Keke Topp (17, aus der U19), Rufat Dadashov (30, aus der U23), Mittelfeldspieler Jimmy Kaparos (19, aus der U23) und Torwart Felix Wienand (19, aus der U23) müssen sogar vier Spieler aus der Knappenschmiede den Kader auffüllen. Immerhin: Rückenwind gibt das 5:2 gegen Sandhausen vom vergangenen Spieltag.

In diesem Text erklären wir, wie Sie FC St. Pauli gegen Schalke heute live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

FC St. Pauli gegen Schalke heute live im TV und im Live-Stream: Die Rahmendaten zur Partie

Begegnung: FC St. Pauli - Schalke 04

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Datum: Samstag, 4. Dezember 2021

Anstoß: 20.30 Uhr

Ort: Millerntorstadion, Hamburg

Die gute Nachricht für alle Schalker vorweg: Das Spiel FC St. Pauli gegen Schalke 04 ist heute live im Free-TV und im Live-Stream zu sehen. Aber welcher Sender ist heute Abend im Einsatz?

Sven Piepenbrock (links) im Gespräch mit Cheftrainer Dimitrios Grammozis. Foto: firo

FC St. Pauli gegen Schalke heute live im Free-TV un im Live-Stream: So läuft die Übertragung bei Sport 1

Beginn der Übertragung: 19.30 Uhr

Kommentator: Markus Höhner

Moderation: Ruth Hofmann

Experte: Martin Harnik

Sport1 überträgt das Spiel heute nicht nur im Free-TV, sondern auch per kostenlosem Live-Stream auf sport1.de. Die Übertragung beginnt um 19.30 Uhr. Moderieren wird Ruth Hofmann, als Kommentator ist Markus Höhner im Einsatz. Experte beim Spiel St. Pauli gegen Schalke ist heute Martin Harnik.

FC St. Pauli gegen Schalke heute live im Free-TV un im Live-Stream: So läuft die Übertragung bei Sky

Beginn der Übertragung: 20 Uhr

Kommentator: Stefan Hempel

Experte: Torsten Mattuschka

Auch auf Sky ist das Topspiel heute live zu sehen. Die Übertragung des Duells beginnt um 20 Uhr. Zu sehen ist Schalke 04 gegen St. Pauli live auf Sky Sport Bundesliga 2 & Sky Sport Bundesliga UHD. Kommentator ist Jochen Hempel. Preise und Pakete entnehmen Sie am besten der Homepage des Senders. Als Alternative zur Übertragung im regulären TV können Sky-Abonnenten das Spiel zwischen St. Pauli und Schalke auch im Live-Stream schauen – auf SkyGo. Nicht-Sky-Abonnenten können Schalke gegen St. Pauli zudem im Live-Stream mit dem Sky-Ticket sehen. Das ist allerdings kostenpflichtig.

Mit St. Pauli auf Erfolgskurs: Guido Burgstaller. Foto: dpa

FC St. Pauli gegen Schalke heute im Live-Ticker

Wer nicht in Hamburg ist und das Spiel auch nicht im TV verfolgen will, kann einen Live-Ticker nutzen. Auch wir von Funke Sport bieten einen an.

