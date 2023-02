FC Schalke gegen VfL Wolfsburg live im TV und im Stream: Alles zur Übertragung der Bundesliga

Schalke-Reporter Thomas Tartemann berichtet über die Neuigkeiten nach dem Training des FC Schalke 04 in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Der FC Schalke spielt am Freitag um 20.30 Uhr in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg. Wir erklären, wo das Sonntag-Spiel live übertragen wird.

Zwei Teams unter Druck: Zum Auftakt des 20. Spieltags der Fußball-Bundesliga empfängt der FC Schalke 04 in der heimischen Arena den VfL Wolfsburg. Die Wölfe haben zuletzt trotz ansprechender Leistung gegen die Bayern mit 2:4 verloren. Beim Tabellenschlusslicht muss das Team von Niko Kovac gewinnen, will man an den internationalen Rängen dranbleiben. Schalke dagegen braucht dringend einen Sieg, um noch Hoffnungsschimmer im Tabellenkeller zu sehen.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfL Wolfsburg live im TV und Live-Stream sehen können.

Schalke 04 gegen VfL Wolfsburg: Alle Infos zum Spiel

Begegnung: FC Schalke 04 – VfL Wolfsburg

VfL Wolfsburg Datum: Freitag, 10.02.2023

Anstoß: 20.30 Uhr

Ort: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Wettbewerb: 1. Bundesliga

Übertragender Sender: DAZN

FC Schalke 04 gegen VfL Wolfsburg live im TV sehen

Die wichtigste Info für alle Fans von Schalke und dem VfL Wolfsburg: Das Bundesligaspiel wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. Am Freitag gibt es eine weitere Besonderheit: Nicht Sky, sondern DAZN überträgt die Partie. Spielbeginn ist am Freitag um 20.30 Uhr, die DAZN-Übertragung mit den Vorberichten beginnt um 20 Uhr. Hier geht es zum Spiel. DAZN-Kommentator ist Uli Hebel, die Moderation übernimmt Tobi Wahnschaffe und Experte ist Benny Lauth.

FC Schalke 04 gegen VfL Wolfsburg im Live-Ticker

Wer es zum Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfL Wolfsburg nicht ins Stadion oder vors Fernsehgerät schafft, der kann das Spiel auch kostenfrei in unserem Live-Ticker verfolgen.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum Schalke-Spiel gibt es auch auf unserem Portal.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04