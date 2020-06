Schalke FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg im TV und Live-Stream: So geht's

Gelsenkirchen Am vorletzten Bundesliga-Spieltag empfängt Schalke am Samstag Wolfsburg. Wir informieren Euch über die TV-Übertragung und den Live-Stream.

Schalke 04 ist seit 14 Spielen ohne Sieg. Der Vereins-Negativrekord wurde durch die 1:2-Niederlage bei Eintracht Frankfurt nochmal ausgebaut. S04-Trainer David Wagner und seiner Mannschaft bleiben noch zwei Spiele in dieser Bundesliga-Saison, um die Serie zu stoppen. Am Samstag empfängt der angeschlagene Revierklub den VfL Wolfsburg in seiner Arena. Anstoß ist um 15.30 Uhr

Schalke-Trainer David Wagner möchte die Zahl gar nicht mehr hören. „Diese 14 ist eine eklige Zahl“, gibt Wagner zu. „Das ist nichts, was einem gefällt und Spaß macht, doch wir wissen warum.“ Was nun auch feststeht. Schalke verpasst in dieser Saison den Europapokal und könnte am Ende viel Geld verlieren.

Für den Gegner hat Schalke-Trainer David Wagner viel Lob übrig. "Wolfsburg hat Durchschlagskraft in der Offensive, einen guten Torwart, Körperlichkeit in der Truppe, trotzdem aber auch fußballerische Finesse", sagte er am Freitag.

In diesem Artikel informieren wir Euch darüber, wie Ihr das Spiel Schalke 04 gegen VfL Wolfsburg live im TV und im Live-Stream sehen könnt. Außerdem weisen wir Euch auf unseren Live-Ticker hin.

Schalke 04 gegen VfL Wolfsburg: Ort, Datum, Anstoß:

Begegnung: Schalke 04 - VfL Wolfsburg

Datum: 20.06.2020

Ort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Anstoß: 15.30 Uhr

Schalke gegen Wolfsburg live im TV: So seht Ihr das Spiel

Zuschauer im Stadion sind wegen der Corona-Pandemie nach wie vor ausgeschlossen. Fans des FC Schalke 04 müssen allerdings nicht auf Live-Bilder des Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg verzichten. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie am Samstag live und exklusiv.

Der Vorlauf für den 33. Spieltag beginnt am Samstag auf Sky bereits um 13. 30 Uhr. An der Seite von Moderator Michael Leopold werden die Sky-Experten Lothar Matthäus und Didi Hamann die Partien, darunter die Abstiegskrimis Mainz 05 gegen Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf gegen FC Augsburg, besprechen. Im Anschluss beginnt die Übertragung der Live-Spiele.

So verfolgt ihr das Schalke-Spiel im Live-Stream

Das Einzelspiel Schalke gegen Wolfsburg wird im TV auf Sky Bundesliga 8 HD übertragen. Kommentator Tom Bayer begrüßt die Zuschauer mit Anpfiff um 15.30 Uhr. Alternativ dazu können Sie das Spiel auch im Live-Stream per Sky-Go anschauen. Für Sky-Abonnenten ist dieser Dienst kostenlos.

Wenn sie kein Abo-Kunde sind, können sie auch ein Sky-Ticket kaufen. Das Monatsticket Sport (alle Konferenzen) kostet 9,99 Euro. Weitere Informationen und Angebote finden Sie auf der Homepage von Sky.

Die voraussichtliche Aufstellung von Schalke 04 gegen den VfL Wolfsburg

Gegen Eintracht Frankfurt stand eine deutlich verjüngte Mannschaft auf dem Platz. Einer der jungen Spieler: Der 19-jährige Can Bozdogan. Er sah am Mittwoch gegen Frankfurt allerdings die gelb-rote Karte. Für den gesperrten Bozdogan rückt Daniel Caliguiri in die Startelf.

So wird Schalke voraussichtlich spielen

Nübel - Kenny, Kabak, Oczipka, Miranda - McKennie - Caligiuri, Schöpf - Boujellab - Gregoritsch, Raman.

So wird Wolfsburg vorausslchtlich spielen

Casteels - Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon - Gerhardt, Arnold - Steffen, Brekalo - Weghorst, Ginczek

Schalke gegen Wolfsburg - Die Zusammenfassung bei DAZN

Rund 40 Minuten nach Abpfiff können Sie die Highlights des Schalker Spiels bereits bei DAZN anbieten. Der kostenpflichtige Streamingsdienst bietet dann eine Zusammenfassung an. Dafür benötigen Sie ein Abo. Pro Monat kostet das Angebot 11,99 Euro. Der erste Monat ist kostenlos. Nähere Informationen finden Sie auf der DAZN-Homepage.

Schalke gegen VfL Wolfsburg - Die Highlights im Free-TV

Wer kein Abo abschließen oder ein Ticket bei Sky kaufen möchte, kann die Highlights wie gewohnt in der Sportschau der ARD sehen. Die Sendung mit den Zusammenfassungen der Bundesliga-Partien beginnt um 18 Uhr. Moderator ist Matthias Opdenhövel. Die Sendung ist auch kostenlos im Live-Stream auf der Homepage sportschau.de zu sehen.

Der Live-Ticker zur Partie Schalke 04 gegen VfL Wolfsburg

Haben Sie keine Möglichkeit, das Spiel live im TV oder mobil auf dem Handy zu verfolgen, können Sie auch in unserem Live-Ticker auf dem Laufenden bleiben. Ab 15.30 Uhr bekommen Sie hier alle Informationen über Tore, Großchancen und Schiedsrichterentscheidungen. (lo)

Hier geht es zum Live-Ticker des Spiels Schalke - Wolfsburg