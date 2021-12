FC Schalke 04: Schon wieder fliegt ein Leihspieler vom Platz

Gelsenkirchen. So läuft es für die Spieler, die Schalke verliehen hat. Can Bozdoğan steht in der Beşiktaş-Startelf und sieht ein Mesut-Özil-Tor für Fenerbahçe.

Schon wieder ist ein Spieler, den Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 verliehen hat, vom Platz geflogen: Der Marokkaner Hamza Mendyl sah am Sonntag in der türkischen Süper Lig beim 0:0 des Tabellen-13. Gaziantep FK beim Tabellen-15. Kayserispor in der vierten Minute der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte. Der 24-Jährige war in der 58. Minute eingewechselt worden.

Während Levent Mercan beim 1:0-Auswärtssieg des Tabellenzehnten Fatih Karagümrük gegen den Tabellen-18. Göztepe Izmir einmal mehr nicht zum Kader gehörte, durfte Can Bozdoğan im Istanbuler Derby in der ersten Halbzeit für Beşiktaş ran. Die Partie beim Tabellenfünften Fenerbahçe, für den der ehemalige Schalker Mesut Özil per Elfmeter zum 1:0 traf, endete 2:2. Nach dem 1:2-Pausenrückstand rettete der Brasilianer Josef de Souza Dias dem Tabellenneunten Beşiktaş mit seinem zweiten Treffer in diesem Spiel das Unentschieden.

Amine Harit steht beim 4:1-Sieg im Pokalspiel in der Startelf

Nachdem Rabbi Matondo am Dienstag beim 2:0-Sieg seines Teams über den RFC Seraing seine Gelb-Rot-Sperre hatte abbrummen müssen, stand er am Samstagabend in der Partie beim Aufsteiger in die und Tabellenführer der belgischen Jupiler Pro League, Royale Union Saint-Gilloise, wieder in der Startelf von Cercle Brügge und trug sich zum fünften Mal in dieser Saison in die Torschützenliste ein. Ihm gelang in der 26. Minute das Tor zur 2:0-Führung. Nach der Pause aber drehte der Spitzenreiter die Partie und gewann mit 3:2 gegen den Tabellen-14.

Zur Anfangself von Olympique Marseille gehörte Amine Harit. Im Pokalspiel gegen den Drittligisten ES Cannet Rocheville setzte sich der Favorit mit 4:1 durch und qualifizierte sich für die Runde der letzten 32. Der Schalker wurde im Stade Vélodrome, in dem die Gäste überraschend in Führung gegangen waren, in der 59. Minute ausgewechselt. Sie mussten aber ab der 39. Minute nach einem Platzverweises in Unterzahl spielen.

Der Pole Arkadiusz Milik trifft dreimal für Olympique Marseille

Der 27-jährige Pole Arkadiusz Milik, der in der Bundesliga einst für den FC Augsburg und Bayer 04 Leverkusen aktiv war, wurde mit drei Treffern zum Olympique-Matchwinner. Zudem trug sich Luis Henrique für den Tabellenzweiten der französischen Ligue 1 in die Torschützenliste ein.

Die englische Premier League hat wegen der Ausbreitung der Corona-Variante Omikron mehrere Spiele abgesagt, so dass Schalkes Ozan Kabak und Norwich City, die bei West Ham United hätten antreten müssen, nicht zum Einsatz kamen. Das gilt auch für Nassim Boujellab, der beim 3:0 des FC Ingolstadt in der 2. Bundesliga über Dynamo Dresden nicht zum Kader des Tabellenletzten gehörte. (AHa)

