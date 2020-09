Turbulenter Tag auf Schalke: Was bei S04 heute wichtig war

Gelsenkirchen. Beim FC Schalke 04 war heute viel los: Trainer, Transfers, Finanzen, Sperren. Hier verpassen Sie nichts zu S04. Alle News zu Schalke kompakt.

Manuel Baum wird Nachfolger von David Wagner beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 . Der bisherige U18-Coach beim DFB wurde am Mittwoch offiziell als neuer Schalke-Trainer vorgestellt

Neu auf Schalke ist Frederik Rönnow . Der Torhüter kommt vom Ligarivalen Eintracht Frankfurt. Im Gegenzug wechselt Markus Schubert auf Leihbasis zu den Hessen.

Hinter dem Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 liegt ein turbulenter Tag. Wir fassen für Sie alle wichtigen News und Hintergründe rund um S04 zusammen.

Die wichtigste Nachricht aus Sicht von Schalke 04 vorab: Die S04-Trainersuche ist beendet. Manuel Baum wird Nachfolger von David Wagner bei den Königsblauen und erhält einen Vertrag bis zum 22. Juni 2022. "Schalke 04 ist ein grandioser Klub mit unheimlich viel Tradition und sportlichem Potenzial", sagte Baum, der in der Bundesliga bislang nur den FC Augsburg trainiert hat.

Manuel Baum Foto: firo

Sportvorstand Jochen Schneider ist voll des Lobes über den neuen Trainer. Das ehemalige Knappenschmiede-Talent Philipp Max hat bereits unter Baum trainiert - wir haben mit ihm gesprochen.

Schalke 04 holt Naldo als Co-Trainer zurück

Schneider hatte auch eine Überraschung parat. Schalkes ehemaliger Abwehrchef Naldo wird Assistent von Manuel Baum. "Als der Anruf von Jochen kam, war ich direkt von der Idee überzeugt. Jeder weiß, wie ich Schalke lebe. Man muss immer positiv bleiben. Ich bedanke mich bei Manuel Baum und bin davon überzeugt, mit meiner Erfahrung weiterhelfen zu können", sagte Naldo.

Schalke: Pokal-Zoff mit Türkgücü und Schweinfurt geht in neue Runde

Der Zoff um den bayerischen Gegner des FC Schalke 04 im DFB-Pokal geht auch nach einem Urteil des Landgerichts München I weiter. Die auf Kartellrecht spezialisierte 37. Zivilkammer hat die einstweilige Verfügung von Türkgücü München vom 11. September „teilweise aufgehoben und abgeändert“. Die Vorsitzende Richterin Gesa Lutz gab dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV) mit dem Urteil vom Mittwoch auf, die Meldung des 1. FC Schweinfurt 05 für die erste Pokalrunde zu widerrufen und über die Meldung erneut zu entscheiden. Noch muss Schalke auf den Pokal-Gegner also warten.

Schalke muss lange ohne Ozan Kabak auskommen

Auf Ozan Kabak muss Schalke 04 fünf Spiele lang verzichten. Der S04-Verteidiger wurde für seine Spuck-Attacke gegen Bremens Ludwig Augustinsson vom DFB-Kontrollausschuss für vier Partien gesperrt, dazu muss er eine Gelb-Rote-Sperre absitzen.

Platzverweis für Schalke-Verteidiger Ozan Kabak: Für die Ampelkarte und seine Spuck-Attacke wurde er lange gesperrt. Foto: dpa

Torwart-Tausch zwischen Schalke 04 und Eintracht Frankfurt, Burgstaller geht

Auch auf dem Transfermarkt hat sich noch etwas getan. Schalke und Eintracht Frankfurt tauschen die Torhüter. Markus Schubert zieht es nach Hessen, im Gegenzug kommt Frederik Rönnow ins Revier. Für Stammtorwart Ralf Fährmann bedeutet das neue Konkurrenz. Guido Burgstaller wechselt zum Zweitligisten FC St. Pauli.

Schalke 04 veröffentlicht die Halbjahresbilanz

Am Mittwoch hat Schalke 04 zudem die Halbjahreszahlen für das erste Halbjahr 2020 veröffentlicht. Scheinbar ist man mit einem blauen Auge davon gekommen. Alle Infos über die S04-Bilanz gibt es hier.

So geht es für Schalke 04 weiter

Mit Manuel Baum auf der Trainerbank, aber ohne Ozan Kabak in der Verteidigung: Am Samstag spielt Schalke 04 in der Bundesliga bei RB Leipzig. Anstoß ist um 18.30 Uhr in der Red Bull Arena. Übertragen wird die Partie bei Sky. (fs mit dpa)