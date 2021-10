Der Schalker Can Bozdogan (links) spielte bei Beşiktaş Istanbul keine Rolle. Er sah die 2:3-Niederlage bei Başakşehir FK von der Bank aus.

FC Schalke 04 FC Schalke 04: Leihspieler sitzen in der Türkei auf der Bank

Gelsenkirchen. Die Bilanz für Schalkes Leihspieler in der Türkei fällt schlecht aus: Bozdogan und Mercan spielen keine Rolle, Mendyl wird spät eingewechselt.

Ozan Kabak, den der FC Schalke 04 an Norwich City ausgeliehen hat, ist mit seinen Teamkollegen zu seinem zweiten Saisonpunkt gekommen. Beim torlosen Unentschieden des Premier-League-Aufsteigers gegen den bislang überraschend starken Tabellenvierten Brighton & Hove Albion spielte der türkische Innenverteidiger vor 26.777 Zuschauern an der Carrow Road durch.

Nach acht Spieltagen ist Norwich City,, das vom ehemaligen Dortmunder Daniel Farke trainiert wird und für das der ehemalige Schalker Teemu Pukki sowie die ehemaligen Bremer Josh Sargent und Milot Rashica stürmen, Tabellenletzter der Premier League. Der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz, auf den Tabellen-17. Leeds United (sechs Punkte), beträgt vier Zähler. Nur einen Zähler mehr als Norwich haben auf den Rängen 18 und 19 der die ebenfalls noch sieglosen FC Burnley sowie Newcastler United.

Hamza Mendyl wird in der 81. Minute eingewechselt

Nicht nach Wunsch läuft es für die Schalker, die an türkische Süper-Lig-Vereine verliehen sind. Champions-League-Teilnehmer Beşiktaş Istanbul trat als Tabellenvierter bei Başakşehir FK an und kassierte beim Tabellen-14. eine 2:3-Niederlage. Schalkes Can Bozdogan saß während der 90 Minuten auf der Bank. Nicht einmal dort durfte Levent Mercan Platz nehmen. Beim 1:0-Auswärtssieg des Tabellenvierten Fatih Karagümrük bei Altay SK gehörte der 20-Jährige nicht zum Kader von Trainer Francesco Farioli.

Wie Beşiktaş Istanbul hat Fatih Karagümrük nach neun Saisonpartien 17 Punkte und vier Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Trabzonspor. Immerhin zu einem Kurzeinsatz ab der 81. Minute kam der Marokkaner Hamza Mendyl am Montagabend, als er mit dem Tabellenzwölften Gaziantep FK beim Tabellenzweiten Hatayspor (19 Punkte) mit 1:2 unterlag.

Nassim Boujellab und Amine Harit müssen verletzt passen

Der Waliser Rabbi Matondo wurde bei der 1:2-Niederlage von Cercle Brügge bei KV Oostende in der 82. Minute eingewechselt. Damit bleibt der belgische Hauptstadt-Klub nach elf Partien mit acht Punkten auf dem 17. und vorletzten Tabellenplatz der Jupiler Pro League.

Zwei andere Leih-Spieler der Königsblauen mussten verletzt passen: Nassim Boujellab fehlte dem Schalker Zweitliga-Rivalen FC Ingolstadt gegen Holstein Kiel (1:1) wegen einer Muskelverletzung, während Amine Harit wegen Adduktorenbeschwerden passen musste. Der an Olympique Marseille ausgeliehene marokkanische Mittelfeld-Mann verpasste so den 4:1-Sieg des Tabellendritten in der französischen Ligue 1 gegen den Tabellenzwölften FC Lorient. (AHa)

