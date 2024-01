FC Schalke 04: Geraerts-Elf testet Samstag gegen Wolfsburg

Faro Der FC Schalke 04 hat sein erstes Testspiel im Trainingslager bekannt gegeben. In Faro geht es gegen den Bundesligiste VfL Wolfsburg.

Lange hat es gedauert, nun ist es bekannt gegeben worden: Der FC Schalke 04 testet am Samstag (15.30 Uhr) gegen den Bundesligisten VfL Wolfsburg. Die Partie findet im Rahmen des Trainingslagers in Portugal im Estadio Algarve statt. Kurios: Das Testspiel findet genaugenommen in zwei Städten statt. Die Stadtgrenze zwischen Faro und Loulé verläuft auf dem Spielfeld.

Dass das Spiel erst gut 24 Stunden vor dem Anpfiff bekannt gegeben wurde, liegt laut Schalke daran, dass es behördliche Auflagen gab. „Der S04 hätte diese Partie ebenso wie das Duell mit dem VfL Wolfsburg, gerade als Information für die mitgereisten Fans, gerne mit mehr Vorlauf verkündet. Aufgrund der späten Entscheidung für das Trainingslager in Albufeira, behördlichen Auflagen in Portugal bei der Austragung von Testspielen sowie den finalen Unterschriften aller Parteien unter einen Testspielvertrag hat sich dieser Prozess jedoch in die Länge gezogen“, heißt es von Vereinsseite.

Im Rahmen des Trainingslagers soll auch ein zweites Testspiel stattfinden. Der Gegner dafür ist noch weiterhin nicht öffentlich bekannt. Klar ist nur, dass am Dienstag, 9.1. gespielt werden soll.

