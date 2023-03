FC Schalke 04 gegen VVV Venlo - das Testspiel live im TV und im Stream

In Augsburg holt Schalke ganz spät einen Punkt – auch, weil Marius Bülter beim Elfmeter in der Nachspielzeit die Nerven behält. Bei „19:04 – der Schalke-Talk“ diskutieren Schalke-Reporter Andreas Ernst und Moderator Matthias Heselmann über das Spiel und bewerten die aktuelle Lage bei den Königsblauen.

Schalke-Trainer Thomas Reis muss in der Kabine richtig laut werden | 19:04 – der Schalke-Talk nach dem 1:1 in Augsburg

Schalke-Trainer Thomas Reis muss in der Kabine richtig laut werden | 19:04 – der Schalke-Talk nach dem 1:1 in Augsburg

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 spielt am Freitag um 13 Uhr gegen die VVV-Venlo. Wir erklären, wie Sie das Testspiel der Königsblauen live im TV sehen können.

Der FC Schalke 04 misst sich an diesem Freitag mit der VVV-Venlo. Das Duell mit dem niederländischen Zweitligisten wird um 13 Uhr im Parkstadion angepfiffen.

Schalke 04 testet gegen VVV Venlo

Aktuell heißt es durchschnaufen für die meisten Vereine der Fußball-Bundesliga. Die Länderspielpause ist zugleich die letzte Unterbrechung vor der finalen Saisonphase - und sowohl im Titelrennen als auch im Kampf um den Klassenerhalt geht es eng zu. Der FC Schalke 04 aber bleibt nicht untätig: An diesem Freitag testen die Königsblauen gegen die VVV Venlo.

Gute Laune auf Schalke: Trainer Thomas Reis (r.) scherzt mit Stürmer Marius Bülter. Foto: firo

Gespielt wird im Parkstadion, der Anstoß erfolgt um 13 Uhr. Verfolgt werden kann die Partie von den Schalke-Fans live vor Ort, aber auch kostenfrei im TV und im Stream.

FC Schalke 04 gegen VVV Venlo live: Die Rahmendaten

Begegnung: FC Schalke 04 – VVV Venlo

– VVV Venlo Datum: Freitag, 24.03.2023

Anstoß: 13 Uhr

Ort: Parkstadion (Gelsenkirchen)

Wettbewerb: Testspiel

TV-Übertragung und Stream: Youtube

FC Schalke 04 gegen VVV Venlo live im TV: Wer überträgt das Testspiel?

Schalke überträgt das Testspiel auf dem vereinseigenen Youtube-Kanal. Start der Übertragung ist in der Regel kurz vor dem Anpfiff. Geschaut werden kann per Browser des Rechners oder auf der Youtube-App, die es mittlerweile auf jedem gängigen Smart-TV gibt.

Gespielt wird übrigens länger als üblich: Beide Vereine haben sich im Vorfeld auf eine Spielzeit von 2×60 Minuten verständigt, damit möglichst viele Akteure Matchpraxis sammeln können.

FC Schalke 04 gegen VVV Venlo: Noch sind Tickets erhältlich

Wer live vor Ort dabei sein will, kann außerdem Tickets für die Partie erwerben. Eintrittskarten für das Spiel gegen die Limburger sind weiterhin auf tickets.schalke04.de erhältlich. Es stehen ausschließlich Sitzplätze zur Verfügung. Vollzahlertickets sind für zehn Euro erhältlich, ermäßigte Tickets kosten sieben Euro.

Mehr Schalke-News

Nicht auflaufen werden Schalkes Nationalspieler. In der EM-Qualifikation spielen Alex Král (Tschechien) und Mehmet Can Aydin (Türkei). Henning Matriciani und Tom Krauß bereiten sich mit Deutschlands U21 auf die EM vor und Ibrahima Cissé will sich mit Mali für den U23-Afrika-Cup qualifizieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04