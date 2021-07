FC Schalke 04: Deshalb erhält Schober ein Elgert-Sonderlob

Gelsenkirchen. Nach dem einwöchigen Trainingslager in Billerbeck zieht Norbert Elgert, Trainer der U-19-Fußballer des FC Schalke 04, ein sehr positives Fazit.

Es ist Mittwoch, ein Tag, um mal ein bisschen zu verschnaufen. Nach ihrem Trainingslager haben die U-19-Fußballer des FC Schalke 04 frei, ehe es am Donnerstag weiter- und schon am Freitag zum attraktiv besetzten Bundesliga-Cup nach Schwäbisch Hall geht. Und an diesem freien Tag zieht Norbert Elgert ein sehr positives Billerbeck-Fazit. „Das Trainingslager war insgesamt ein voller Erfolg“, sagt er. „Wir sind ja gerade mal anderthalb Wochen im Training. Für den Start sind wir auf einem guten Weg.“

Für diesen Erfolg ist vor allem auch die Mannschaft verantwortlich, die in Billerbeck einige Grundlagen gelegt hat, die defensiv und offensiv schon an ihrer Spielidee sowie athletisch gearbeitet hat und die einiges für ihren Zusammenhalt auf dem Rasen und außerhalb des Platzes getan hat. „Wir mussten ja nach dem Corona-Jahr die Gesamtsteuerung ganz anders anlegen“, erzählt Norbert Elgert, der sich vor allem auch über seine Neuen freut: über Luis Klein von RB Leipzig, der schon etwas länger da ist, sowie über Nicholas Engels vom FSV Mainz 05, Mattes Hansen vom VfL Wolfsburg und Keke Topp von Werder Bremen. „Wir hatten eine hervorragende Stimmung“, sagt der Schalker Fußball-Lehrer. „Die neuen Spieler haben sich richtig gut integriert, und sie sind von den anderen auch super integriert worden.“

Verletztes Schalke-Trio macht gute Fortschritte

Und: Norbert Elgert ist mit dem Start seines neuen Quartetts, wie er sagt, „absolut zufrieden“. Aber nicht nur mit diesem. „Wir haben ja schon gute Jungs“, meint er und stellt heraus, dass diese neue Schalker U-19-Mannschaft vor allem auch ein Verdienst des neuen Knappenschmiede-Chefs ist: Mathias Schober. Der 45-Jährige hat bekanntlich, bevor er die Nachfolge von Peter Knäbel angetreten hat, schon als Sportlicher Leiter der U-Teams gearbeitet. „Ich möchte ihn mal loben“, sagt Norbert Elgert. „Dank seines guten Beziehungsnetzes und seiner guten Kontakte ist er sehr positiv für unseren Klub.“

Im Testspiel im Trainingslager in Billerbeck setzten sich die Schalker A-Junioren mit 2:0 gegen den VfL Osnabrück durch. Foto: FC Schalke 04

Noch nicht auf dem Platz stehen drei Schalker A-Junioren, die mit alten Verletzungen zu kämpfen haben: Ngufor Anubodem, Luca Campanile und Arbnor Aliu. Und wann ist mit deren Rückkehr zu rechnen? „Das ist schwierig zu prognostizieren“, antwortet Trainer Norbert Elgert, der bei diesem Trio, das viel mit Physiotherapeut Marc Magnier gearbeitet hat, während der Woche im Münsterland allerdings gute Fortschritte erkannt hat.

Beim Bundesliga-Cup in Schwäbisch Hall, an dem von Freitag bis Sonntag sechs Mannschaften teilnehmen werden, möchte Norbert Elgert „sehen, wo wir nach der kurzen Zeit stehen“, wie er sagt. Jedes Team wird drei Vorrunden-Partien absolvieren. Danach wird es eine Tabelle geben, und die vier Erstplatzierten werden ins Halbfinale einziehen. Gegner der Schalker A-Junioren sind Hertha BSC (Freitag, 17 Uhr), die TSG 1899 Hoffenheim (Samstag, 12 Uhr) und die gastgebenenden Sportfreunde Schwäbisch Hall (Samstag, 14 Uhr).