Fans von Schalke und Nürnberg feiern schon vor dem Spiel gemeinsam

Nürnberg. Seit Freitagabend wird in Nürnberg die Fan-Freundschaft zwischen Schalke und dem FCN gelebt. Aktionen der Fan-Abteilungen werden gut angenommen.

Am Fuße der historischen Kaiserburg war am Freitagabend in Nürnberg vor allem eine Farbe dominant: königsblau. Denn schon am Vorabend des Zweitligaspiels zwischen dem 1. FC Nürnberg und Schalke 04 waren etliche Fans der Gelsenkirchener nach Franken gereist. Das lag einerseits an der undankbaren Anstoßzeit von 13 Uhr am Samstagmittag (hier geht's zum Live-Ticker), andererseits an der Freundschaft, die schon seit Jahrzehnten zwischen beiden Fan-Lagern herrscht.

Anlässlich dieser Freundschaft hatten die Fan-Abteilungen beider Klubs ein umfangreiches Programm erarbeitet – und das ging weit über die 90 Minuten Fußball hinaus. Los ging es mit einer Felsengänge-Tour unterhalb der historischen Burg. Auch eine Free-Walking-Tour mit anschließendem Rotbier-Tasting wurden angeboten. Wenig überraschend war die Nachfrage weitaus größer als das Angebot. Alle Veranstaltungen waren schon im Vorfeld ausgebucht.

Groß war auch die Nachfrage für die Aktionen vor dem Spiel am Samstagmittag. Sowohl eine Stadion-Tour als auch eine Tour über das ehemalige Reichsparteitags-Gelände unweit des Max-Morlock-Stadions wurden gut angenommen. Selbst bei einem speziellen Straßenbahn-Fußballquiz waren alle Plätze belegt.

Schalke- und Nürnberg-Fans mit XXL-Choreo im Stadion

Fans von Schalke 04 und dem 1. FC Nürnberg vor dem Zweitliga-Spiel im Max-Morlock-Stadion. Foto: FFS

Abseits der Programmpunkte wurde die Fan-Freundschaft natürlich auch in den Bierkellern am Freitagabend und beim Treffen vor dem Stadion am Samstag gelebt. Etliche Fans beider Klubs waren schon früh am Stadion, um sich gemeinsam auf die 90 Minuten einzustimmen. Dabei immer präsent: der Fan-Gesang „Schalke und der FCN“ – dutzendfach wurde er seit Freitagabend gesungen.

Ein letztes Highlight steht für die Fans dann kurz vor dem Anpfiff des Zweitligaspiels an, wenn die große Choreo startet. Geplant ist, dass sie große Teile des Stadions (unter anderem die Heim-Kurve und den Gästeblock) einschließt. Da allein der Aufbau dieser XXL-Choreografie etwas Zeit in Anspruch nimmt, werden die Fans gebeten, schon 15 Minuten vor Anpfiff im Stadion zu sein.

Gelebte Fan-Freundschaft zwischen Anhängern von Schalke und Nürnberg Foto: FFS

