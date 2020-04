Fußball Fan-Treffen vor Stadien? So planen Politik und Polizei

Essen. Menschenaufläufe vor den Stadien könnten zu Abbrüchen von Geisterspielen führen. Was plant die Polizei? Wie denken die Fans? Die Antworten.

Am Donnerstag dürfte die Entscheidung fallen, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder berät: Wird die Bundesliga-Saison mit Geisterspielen am 9. oder 16. Mai fortgesetzt oder nicht? NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte der Welt: „Geisterspiele sind vertretbar.“ Die Sportminister der Länder wollen dem Bundeskanzleramt bis Dienstagabend einen Beschluss vorlegen. Doch es gibt Unwägbarkeiten. Eine große Befürchtung ist, dass sich Fans vor den Stadien versammeln, wie in Mönchengladbach im März während des Spiels gegen Köln (2:1). Ist das wieder möglich? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.