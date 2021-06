Fan-Rückkehr mit 19.770 Fans auf Schalke: Der Plan für den Zweitligastart

Die Schalker Arena - in der vergangenen Saison durften sie nicht von Fans der Königsblauen besucht werden. Das soll sich bald wieder ändern.

Gelsenkirchen. Der Saisonstart der 2. Bundesliga rückt näher - und Schalke 04 hat ein Konzept zur Zuschauer-Rückkehr in die Arena veröffentlicht.

Zum Auftakt der Fußball-Zweitligasaison am 23. Juli hofft der FC Schalke 04 auf die Unterstützung von Zuschauern in der Arena. Wie der Verein am Dienstagnachmittag erklärt hat, sollen zum Spiel gegen den Hamburger SV unter bestimmten Kriterien bis zu 19.770 Fans (ein Drittel der Gesamtkapazität) zugelassen werden – je nach weiterer Entwicklung der Coronavirus-Pandemie.

Konkret sehen die Planungen vor, dass nur Fans Zutritt zum Stadion bekommen werden, die entweder vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus haben, von der Krankheit genesen sind oder einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen können.

Schalke: Bei Zuschauer-Rückkehr vorerst keine Stehplätze

Weiter sollen zunächst alle Tickets personalisiert werden, um eine Kontaktnachverfolgung gewährleisten zu können. Über die Einzelheiten der Einlassbestimmungen und Hygienevorschriften werden die Schalker zu einem späteren Zeitpunkt informieren, heißt es.

Stehplätze soll es im Stadion zunächst nicht geben – auch nicht in der Nordkurve. Diese soll bestuhlt werden, wie in der Vergangenheit bei Spielen im Europapokal. So soll es besser möglich sein, die nötigen Abstände auf den Tribünen einzuhalten.

Schalke-Tickets für HSV-Spiel ab Donnerstag

Um Tickets für die Spiele zu bekommen, müssen interessierte Fans online eine Anfrage stellen. Anfragen für den Saisonauftakt der 2. Bundesliga am 23. Juli gegen den Hamburger SV (20.30 Uhr/Sky und Sat1) können ab diesem Donnerstag gestellt werden. Jeder Fan kann maximal zwei Tickets anfragen.

Nach aktuellem Stand sind Zuschauer zum Saison-Auftakt gegen den @HSV zugelassen.

Rund 80 Prozent der Tickets werden in den freien Verkauf gehen - allerdings in verschiedenen Töpfen verteilt. Das größte Kontingent ist dabei Fans vorbehalten, die sowohl eine Dauerkarte besitzen als auch Vereinsmitglied auf Schalke sind. Zudem gibt es zwei Töpfe für Mitglieder (ohne Dauerkarte) und Dauerkarteninhaber (ohne Mitgliedschaft). Ein vierter Topf steht für Fanclubs und alle sonstigen Schalke-Fans zur Verfügung. (rha)

