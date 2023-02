Schalke-Faktencheck: Wie viel Schiri-Pech hatte S04 wirklich?

Gelsenkirchen. Zum wiederholten Mal in dieser Saison fühlt sich Schalke 04 von Schiedsrichtern und Video-Assistent verschaukelt. Zurecht? Ein Faktencheck.

Oft in dieser Saison griff in den Bundesligaspielen mit Beteiligung des FC Schalke 04 der Video-Assistent ein - zuletzt beim 0:0 gegen den VfL Wolfsburg am Freitagabend. Die Meinung der Schalke-Fans ist klar: Ihr Klub, so ist es vor allem in den sozialen Medien nachzulesen, werde dauerhaft klar benachteiligt. Wir haben uns die 20 Saisonspiele genau angeschaut und jeden VAR-Eingriff und mögliche weitere Fehlentscheidungen überprüft. Hier ist unser Faktencheck: Wie viel Schiri- und VAR-Pech hatte Schlusslicht Schalke wirklich?

1. Spieltag: 1. FC Köln - Schalke 04, drei VAR-Entscheidungen gegen Schalke