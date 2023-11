Fährmann zurück im Schalke-Training – reicht es für Samstag?

Gelsenkirchen Ralf Fährmann ist ins Training des FC Schalke 04 zurückgekehrt. Dafür fehlt ein Abwehrmann. Angreifer Kenan Karaman ist voll wieder belastbar.

Gute Nachricht für den FC Schalke 04: Torhüter Ralf Fährmann hat sich am Dienstag im Training zurückgemeldet und das volle Programm mit der Mannschaft von Trainer Karel Geraerts absolviert. Der 35-Jährige hatte die schmachvolle 1:2-Heimpleite gegen die SV Elversberg am vorletzten Wochenende wegen Adduktorenbeschwerden verpasst und wurde durch Justin Heekeren vertreten.

Schalke: Fährmann stand zuletzt bei beiden Siegen im Tor

Fährmann ist damit auch wieder erste Option für das schwierige Auswärtsspiel des FC Schalke am kommenden Samstag (20.30 Uhr/Sky) bei Fortuna Düsseldorf. Sollte es keinen Rückschlag bis dahin geben, wird Geraerts auf Fährmann setzen, der vor dem Ausfall gegen Elversberg seine ersten drei Saisonspiele absolviert und S04 zu zwei Siegen dabei (3:2 gegen Hannover 96 und 2:1 beim 1. FC Nürnberg) verholfen hatte.

Vom Schalke-Training abgemeldet dagegen hat sich am Dienstag Marcin Kaminski. Der 31 Jahre alte Innenverteidiger hatte noch in der vergangenen Wochenende beim 0:0-Testspiel gegen den belgischen Klub Patro Eisden Maasmechelen über 90 Minuten auf dem Platz gestanden. Bei der turnusmäßigen Überprüfung m Montag zur Optimierung der Belastungssteuerung war der Pole noch da.

Kenan Karaman meldet sich bei Schalke 04 zurück

Gut erholt zeigte sich Kenan Karaman am Dienstag beim Training. Der Offensivspieler, der in den vergangenen Wochen zu den zuverlässigsten Stützen für Karel Geraerts zählte, hatte die beiden Schalke-Testspiele (vor dem 0:0 gegen Maasmechelen hatte es einen 2:0-Erfolg über den niederländischen Eredivisionär PSV Eindhoven gegeben) verpasst. Tobias Mohr, zuletzt mit Oberschenkelproblemen beschäftigt, absolvierte am Dienstag Teile des Trainings.

Logischerweise nicht dabei ist derzeit Assan Ouédraogo. Der 17-Jährige war verletzt von der U-17-Weltmeisterschaft zurückgekehrt. Die Untersuchung in Schalke ergab einen Riss des vorderen Syndesmosebandes im Knöchel. Ebenfalls noch nicht dabei war am Dienstag Yusuf Kabadayi: Der U-20-Nationalspieler war am Montag bei der 2:3-Niederlage gegen England von Bundestrainer Hannes Wolf in der 70. Minute eingewechselt worden.

