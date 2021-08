Fährmann über Schalke-Fans: "Schön, Biere fliegen zu sehen"

Villingen. Zum ersten Mal seit Februar 2020 sahen Schalke-Fans ein Auswärtsspiel im Stadion. Das erfreute Profis und Trainer beim 4:1-Sieg im DFB-Pokal.

Glanzvoll war die Leistung des Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 beim Oberligisten FC 08 Villingen nicht – und doch reichte sie, um durch einen 4:1 (1:1)-Erfolg in die zweite Runde des DFB-Pokals einzuziehen.

Die Schalker erwischten einen guten Start und gingen durch ein Tor von Marius Bülter (17.) in Führung. Nach 20 Minuten ließen sie aber nach. Der Außenseiter nutzte gleich seine erste Chance: Nedzad Plavci traf zum 1:1 (31.). „Wir hätten kurz zuvor auf 2:0 erhöhen müssen – doch durch den Ausgleich hat Villingen dann noch einmal geschnuppert“, sagte Grammozis.

Schalke-Trainer Grammozis lobt Zugang Zalazar

Seine Pausen-Ansprache war aber nicht laut, sondern – wie er sagte – „analytisch“. Und er zog die richtigen Schlüsse: Rodrigo Zalazar (49.) und erneut Bülter (51.) entschieden das Spiel mit ihren Toren zum 2:1 und 3:1. Zalazar war erst vor fünf Tagen von Eintracht Frankfurt gekommen und feierte einen Einstand nach Maß. Über Zalazars sehenswerten Flachschuss sagte Grammozis: „Da hat man schon gesehen, welche Qualität er hat. Wir werden viel Spaß an ihm haben.“ Das bestätigte auch Doppel-Torschütze Marius Bülter und ergänzte: „Nach der Pause haben wir die Aufgabe souverän gelöst.“

Der eingewechselte Yaroslav Mikhailov erhöhte vor knapp 5000 Zuschauern – darunter 1000 S04-Fans – noch auf 4:1. Es war das erste Auswärtsspiel mit Fans der Königsblauen seit dem 29. Februar 2020. Deshalb dauerte die Party länger als nach anderen Siegen. „Es ist schön, die Emotionen zu spüren und bei Toren die Biere fliegen zu sehen“, sagte Torwart Ralf Fährmann.

Auch Grammozis erwähnte in seiner Spielanalyse die Zuschauer: „Die Kulisse im Stadion hat mir sehr gut gefallen. Das hat Spaß gemacht.“ Doppel-Torschütze Bülter sagte: „Die Unterstützung der Fans war heute überragend. Ich freue mich schon jetzt auf das Heimspiel am Freitag in der Arena.“ Dann geht es für Schalke in der 2. Bundesliga gegen Erzgebirge Aue weiter (18.30 Uhr/Sky).

