Ex-Schalker Weston McKennie steht auf Juves Verkaufsliste

Turin. McKennie hat seit dem Wechsel von Schalke zu Juventus Turin überzeugt. Was den Topklub aber nicht davon abhält, über einen Verkauf nachzudenken.

Wenn der Preis stimmt, wird auch Juventus Turin schwach: Weston McKennie soll auf der Liste der Verkaufskandidaten des italienischen Traditionsklubs stehen, wie das italienischen Transferportal calciomercato.com berichtet. Keine Frage: McKennie, bis zum vergangenen Jahr noch Angestellter des FC Schalke 04, hat bisher sportlich überzeugt mit sechs Toren und zwei Vorlagen in 41 Pflichtspieleinsätzen. Allerdings ist der Klub um Superstar Cristiano Ronaldo auch hoch verschuldet, die Rede ist von Verbindlichkeiten von 350 Millionen Euro. Der Verkauf des 22-jährigen McKennie wäre also eine Option, um die Zahlen aufzubessern, sollte ein Angebot in Höhe von mindestens 30 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler eintreffen.

Schalke steigt ab: Weitere Informationen zum vierten Bundesligaabstieg von S04:

Der US-Amerikaner war zu Saisonbeginn an die Turiner verliehen worden. Anfang März dieses Jahres verpflichtete Juve den 22-Jährigen dann ganz. Damit flossen weitere 18,5 Millionen Euro als Ablöse an die Königsblauen, die den US-Amerikaner zunächst für 4,5 Millionen Euro in dieser Saison an die Alte Dame ausgeliehen hatten. Juve hatte mit Schalke eine vorzeitige Einigung über den Wechsel erzielt, nachdem der Neuzugang überzeugend aufgespielt hatte. McKennies Vertrag bei den Knappen war ursprünglich bis 2024 datiert.

Auf Schalke hoffen sie auf Juve-Erfolge

Auf Schalke schauen sie noch immer regelmäßig Richtung Turin, denn noch immer könnte weiteres Geld für den McKennie-Verkauf fließen. Hätten die Italiener das Viertelfinale in der aktuell laufenden Champions League erreicht, hätte es noch einmal einen festgelegten Bonus in Höhe von 1,25 Millionen Euro für S04 gegeben. Eine Summe, die die finanziell stark angeschlagenen Schalker gut hätten gebrauchen können. Nun fehlt auch noch der Bonus für die Meisterschaft und eventuell kommt das Verpassen der Champions League noch hinzu. Bis zu zwei Millionen Euro hätte das laut italienischen Medien für Schalke bringen können.

Letzter Hoffnungsschimmer für Zusatzeinnahmen ist der Sieg im italienischen Pokalfinale am 19. Mai, in dem Juve gegen Atalanta Bergamo spielt. Für Schalke würde dies laut internationalen Medien über eine Million Euro bedeuten. Bedeutung wird das schwache Abschneiden von Ronaldo, McKennie und Co. wird die Saison auch für Juve haben. Andrea Pirlo wird als Trainer hinterfragt, Präsident Andrea Agnelli wackelt stark, auch wegen der gescheiterten Super-League-Pläne. (fs)

Immer wissen, was auf Schalke gerade passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Schalke-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04