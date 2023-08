Ex-Schalker: Warum der Start von Sidi Sané in Braunschweig holprig verläuft

Gelsenkirchen. Im Pokalspiel gegen Schalke wird Sidi Sané Eintracht Braunschweig fehlen. S04-Trainer Thomas Reis lobt seinen ehemaligen Schützling.

Wenn Schalke 04 an diesem Freitag (20.45 Uhr/Sky und ZDF) im DFB-Pokal bei Eintracht Braunschweig antritt, kommt es zum Wiedersehen mit Sidi Sané. Allerdings nicht auf dem Rasen, denn der 20 Jahre alte Offensivspieler wird von einem Innenbandriss ausgebremst. Nur wenige Tage nachdem Sané von Schalke 04 zur Eintracht gewechselt war, zog er sich die Verletzung in einem Testspiel gegen Rot-Weiss Essen zu. Die Braunschweiger rechnen mit rund zehn Wochen Pause.

„Dass er direkt ausfällt, ist schade“, sagt Schalkes Trainer Thomas Reis über Sané. „Ich hatte Sidi geschrieben, wollte ihm alles Gute für die Saison wünschen. Jetzt musste ich aber wegen der Verletzung auch schreiben ‚Kopf hoch‘.“

Schalke-Trainer Thomas Reis sieht Potenzial bei Sidi Sané

Unter Reis kam der jüngere Bruder von Nationalspieler Leroy Sané in der Vorsaison zu einem Bundesligaspiel für Schalke 04. Im Heimspiel gegen Rekordmeister FC Bayern München kurz vor der Winterpause (0:2) wurde das S04-Eigengewächs eingewechselt.

Auf den offensiven Flügelpositionen war die Konkurrenz für Sané auf Schalke aber zu groß. Für weitere Einsätze bei den Profis konnte er sich nicht empfehlen. „Sidi hat immer wieder aufblitzen lassen, was er wirklich kann. Aber es war in der Häufigkeit nicht zu sehen“, sagt Trainer Reis über den Ex-Schalker. „Hier wäre es schwer für ihn gewesen, auf Spielzeit zu kommen.“ Schon in der vergangenen Saison spielte Sané deshalb meist für die U23 in der Regionalliga.

Sidi Sané hat sich im Testspiel gegen @rot_weiss_essen einen Innenbandriss zugezogen.



Unser Neuzugang wird damit voraussichtlich zehn Wochen fehlen.



So ein Mist! Wir wünschen Dir eine schnelle Genesung, Sidi!💙💛



Zur Meldung 👉 https://t.co/h2RLmhID3W#wirsindeintracht pic.twitter.com/jfm6vA5ZvG — Eintracht BS (@EintrachtBSNews) July 24, 2023

Trotz des Abschieds aus Gelsenkirchen traut Thomas Reis dem 20-Jährigen aber zu, sich im Profibereich durchzusetzen. „Er ist aus seinem gewohnten Umfeld rausgekommen, das ist manchmal gut für einen jungen Spieler“, erklärt Reis. „Ich hoffe, dass er jetzt woanders durchstartet. Dafür hat er die nötige Qualität, die nötigen Skills.“ Schafft es Sidi Sané künftig häufiger, das auch in Pflichtspielen zu zeigen, könne er für Eintracht Braunschweig eine Verstärkung sein, ist Reis sicher.

