Ex-Schalker Thilo Kehrer nach PSG-Niederlage bedroht

Paris/Essen. Thilo Kehrer wurde am Samstag von einem französischen Rapper übel beleidigt und sogar bedroht. Auslöser war eine Niederlage von PSG.

Nationalspieler Thilo Kehrer wurde nach der 0:1-Niederlage seines Klubs Paris Saint-Germain gegen OSC Lille massiv beleidigt und bedroht. Der französische Rapper Mokobé attackierte den ehemaligen Schalker bei Twitter und schrieb: „Du bist echt eine Null, du verdienst es nicht, das Trikot von PSG zu tragen. Du verdienst eine Voodoo-Puppe, Arschloch.“

Auslöser für diese Hassnachricht war wohl die Pariser Niederlage im Ligue-1-Spitzenspiel gegen Lille, bei der Kehrer in der Startelf gestanden hatte. Den Führungstreffer durch Jonathan David fälschte Kehrer unglücklich ab, einen echten Vorwurf kann man dem Abwehrspieler aus sportlicher Sicht allerdings nicht machen.

Neymar sieht bei PSG-Niederlage Gelb-Rot - Mittwoch warten die Bayern

Der Rapper sah das offenbar anders. „Du bist ein Hochstapler, eine Wurst, ein Schwindler. Wenn ich dich treffe, verpasse ich dir einen Kopfstoß. Du gehörst ins Bett. Wechsle die Sportart und komm nie wieder“, drohte der Franzose, der seinen Tweet inzwischen gelöscht hat.

Für Aufregung während der 90 Minuten in Paris sorgte am Samstagabend vor allem Superstar Neymar. Bei seinem ersten Startelfeinsatz nach rund zwei Monaten spielte der Stürmer unglücklich und ließ sich mehrfach von seinen Gegenspielern provozieren. Nachdem Lille kurz vor Schluss an der Eckfahne auf Zeit gespielt hatte, stieß Neymar einen Gegenspieler um und musste mit Gelb-Rot vom Platz. Am Ende einer längeren Rudelbildung sah auch Lilles Innenverteidiger Tiago Djalo noch Gelb-Rot. Französischen Medienberichten zufolge wollte Neymar auf Djalo im Kabinengang losgehen, eine weitere Auseinandersetzung konnte jedoch verhindert werden.

Im Hinspiel des Königsklassen-Viertelfinals tritt PSG am Mittwoch (21.00 Uhr) in München an. Das zweite Duell mit den Bayern in der Neuauflage des verlorenen Endspiels 2020 steigt sechs Tage später in Paris. (fs)