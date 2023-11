Ex-Schalker Stambouli feiert Nürnberg-Kurvenparty: "So geil"

Trotz des 2:1-Siegs in Nürnberg, offenbaren sich beim FC Schalke 04 noch einige Baustellen. Was Trainer Karel Geraerts schon gut im Griff hat und was besser werden muss. Unsere Reporter Matthias Heselmann, Andreas Ernst und Sinan Sat reden darüber in 19:04 Minuten - der Schalke-Talk.

Gelsenkirchen/Nürnberg. Nicht nur Fans, auch einige ehemalige Schalke-Spieler fieberten im Spiel beim 1. FC Nürnberg mit. Besonders freute sich Benjamin Stambouli.

Schon seit zwei Jahren trägt Benjamin Stambouli nicht mehr das Trikot des FC Schalke 04. Nach dem ersten Abstieg in die Zweite Liga wechselte er ablösefrei in die Türkei zu Adanaspor, ist dort Kapitän. Der inzwischen 33 Jahre alte Franzose hat seine Zeit bei den Königsblauen aber noch nicht vergessen. Das bewies er mit einem Kommentar unter einem Instagram-Beitrag der Königsblauen nach dem 2:1-Erfolg beim 1. FC Nürnberg am Samstag.

Wie ein Fan auf der Tribüne: Benjamin Stambouli mit Schalke-Cap "Asoziale Schalker". Foto: firo

Per Video war zu sehen, wie die Spieler vor der Fankurve hüpfen, während sie "Wir sind Schalker, asoziale Schalker" sangen. Stambouli kommentierte diesen Beitrag mit einem Herzchen-Emoji, einem blauen Herz und dem Satz "So GEil! Bravo Männer!!!" Von 2016 bis 2021 trug er das S04-Trikot, kam in 133 Spielen zum Einsatz (kein Tor, sechs Vorlagen). Für keinen Verein hat er mehr Spiele absolviert. Er identifizierte sich sehr mit Königsblau, lernte schnell die deutsche Sprache. Zwischenzeitlich war er stellvertretender Mannschaftskapitän und rückte in dieser Rolle in den Fokus, als er nach einer 0:4-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf nach Aufforderung die Kapitänsbinde an die Fans zurückgab.

Auch fünf weitere Ex-Schalker hinterlassen Likes bei Instagram

Auch zum Sprecher "Asoziale Schalker" hat er eine eine besondere Beziehung. Als er seinen Vertrag verlängerte, veröffentlichten die Schalker ein Video, in dem Stambouli sang: "Ich bleib Schalker, asozialer Schalker!" In einem Interview verriet er: "Das ist mein Lieblingslied." Eine von einem Fan hergestellte Mütze mit der Aufschrift "Asoziale Schalker" trug er regelmäßig.

Stambouli war aber nicht der einzige Ex-Schalker, der sich über den Schalker Sieg freute. Auch Alessandro Schöpf, Benito Raman, Darko Churlinov, Sead Kolasinac und Daniel Caligiuri hinterließen bei Instagram Likes unter Beiträgen der Königsblauen.

