Fußball Ex-Schalker Rafinha: In Piräus hält er es nicht lange aus

Piräus. Nach nur gut fünf Monaten hat der frühere Schalke-Profi Rafinha sein Gastspiel in Griechenland bereits beendet. Nun geht es wohl nach Brasilien.

Er hat es in Griechenland nicht lange ausgehalten: Nach nur gut fünf Monaten hat der frühere Schalke-Profi Rafinha sein Gastspiel in Griechenland beendet. Der brasilianische Rechtsverteidiger einigte sich mit dem erneut auf klarem Meisterkurs liegenden Titelverteidiger Olympiakos Piräus auf die Auflösung seines bis Mitte 2022 unterzeichneten Vertrages.

Der 35-Jährige war erst im vergangenen August nach nur einem Jahr bei CR Flamengo und den großen Triumphen in der südamerikanischen Copa Libertadores sowie der brasilianischen Meisterschaft vom Zuckerhut ans Mittelmeer gewechselt. Seitdem bestritt er 22 Einsätze für die Griechen, mit denen er aber bei nur einem Sieg eine enttäuschende Gruppenphase in der Champions League hinlegte. Am Deadline Day bekam Rafinha mit Kenny Lala (29) allerdings einen prominenten Konkurrenten vor die Nase gesetzt.

Es gab auch Gerüchte um Rückkehr nach Schalke

Rafinha, über dessen Rückkehr zu einem heimischen Klub in Brasilien nun spekuliert wird, war zwischen 2005 und 2010 für Schalke 04 und - nach einem Kurz-Gastspiel in Italien - von 2011 bis 2019 für den FC Bayern aktiv. Mit den Münchenern feierte er 2013 die Triumphe in der Champions League und bei der Klub-WM sowie sieben Meisterschaften und vier Pokalsiege.

Zuletzt hatte es Mitte Januar Gerüchte um eine Rückkehr zu Schalke 04 gegeben. „Er hat eine große Zuneigung zu dem Verein“, sagte ein Sprecher Rafinhas damals, verwies aber auch auf das aktuelle Arbeitsverhältnis des 35 Jahre alten Fußballprofis. „Er hat einen laufenden Vertrag mit Olympiakos Piräus und das sähe schlecht aus, wenn er sagt, ob er annehmen würde oder nicht.“. Erste Signale aus Gelsenkirchen deuteten aber ohnehin nicht auf eine weitere Rückholaktion hin. Eine offizielle Kontaktaufnahme von Schalke oder Gespräche hatte es laut des Sprechers nicht gegeben. Die Schalker hatten in dieser Phase Sead Kolasinac zurückgeholt und Gerüchte über die dann tatsächlich vollzogene Rückkehr von Klaas-Jan Huntelaar machten die Runde.

Atlético Mineiro gilt als Interessent

Schalke fand die gewünschte Rechtsverteidiger-Verstärkung schließlich in Rafinhas Landsmann William (25). „Rafinha hat einen Vertrag bei Olympiakos bis Juni 2021. Er ist 35 und entscheidet jetzt alleine, wohin er geht“, hatte Rafinhas Berater Ricardo Scheidt damals bei „Sky“ gesagt. Wahrscheinlich geht er nun wirklich zurück nach Brasilien, unter anderem Atlético Mineiro gilt dort als Interessent. (fs)