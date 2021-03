Ex-Schalker Rafinha findet neuen Klub nach Piräus-Abenteuer

Gelsenkirchen. Der ehemalige Schalke-Profi Rafinha wechselt nach einem Gastspiel in Griechenland zurück nach Brasilien. Dabei war er in Piräus Stammspieler.

In Europa lief es für Rafinha zuletzt gar nicht so schlecht, doch anscheinend hat der 35-Jährige nun doch Heimweh: Der ehemalige Bundesliga-Profi wechselt laut Medienberichten zurück nach Brasilien. Wie etwa das brasilianische Nachrichtenportal „UOL“ und das Sportportal „Globoesporte“ am Samstagabend berichteten, machte Grêmio Porto Alegre die Verpflichtung des vereinslosen Rafinhas auf Drängen von Trainer Renato Portaluppi klar. Dieser soll sich einen erfahrenen Spieler für die rechte Abwehrseite gewünscht haben. Als solcher war Rafinha auch in Verbindung mit seinem Ex-Klub häufiger schon Spekulationsobjekt: dem FC Schalke 04.

Rafinha hatte von 2005 bis 2010 für Schalke gespielt. Danach spielte der Außenverteidiger ein Jahr für ein Jahr Genua CFC in Italien und von 2011 bis 2019 für den deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Nun soll der Brasilianer bei Grêmio einen Vertrag bis Jahresende erhalten. Rafinhas Ex-Club Flamengo Rio de Janeiro war zuletzt offiziell aus Verhandlungen ausgestiegen. Rafinha war erst im August 2020 von Flamengo zu Olympiakos Piräus gewechselt. Den Vertrag mit dem griechischen Erstligisten löste er im Februar auf. Es war zu diesem Zeitpunkt, als auch über eine Rückkehr in die Bundesliga zum FC Schalke 04 spekuliert wurde.

Dritter Verein nach Abschied vom FC Bayern

Denn schlecht spielte der 35-Jährige auch im Spätherbst seiner Karriere nicht. Im Sommer 2020 hatte er noch einmal eine neue Herausforderung in Europa gesucht, er wechselte von Flamengo Rio de Janeiro zum derzeitigen Tabellenführer Griechenlands, war Stammspieler. Im Endspurt der Wintertransfers gab es dann im Februar jedoch die beidseitige Verständigung auf eine Vertragsauflösung. „Rafinha ist 35 und entscheidet jetzt alleine, wohin er geht", sagte damals Berater Ricardo Scheidt dem Fernsehsender Sky. Für Rafinha ist es seit seinem Abschied vom FC Bayern 2019 bereits der dritte Verein. Zuvor hatte er binnen 14 Jahren für die gleiche Anzahl an Klubs gespielt. (fs)