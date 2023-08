Ex-Schalker Oczipka hört auf - das sagen McKennie & Co.

Gelsenkirchen. Mit dem FC Schalke 04 wurde Außenverteidiger Oczipka 2018 Vizemeister. Die Bindung zu den ehemaligen S04-Kollegen ist noch groß.

Dass Bastian Oczipka ein Statistik-Fan ist, war bisher nicht überliefert. Der ehemalige Schalker Außenverteidiger, der im Sommer 2017 für 4,5 Millionen Euro Ablöse aus Frankfurt geholt wurde und mit den Königsblauen 2018 Deutscher Vizemeister wurde, gab jetzt gerade sein Karriere-Ende bekannt.

Oczipka: Über 285.000 Reisekilometer

„285.383 zurückgelegte Reisekilometer“ errechnete „Oschi“ in seiner Laufbahn, berichtet dazu auf seinem Instagram-Account von „165 durchgelaufenen Fußballschuh-Paaren“ sowie „332 Hotelübernachtungen“, dazu von „49 gelben Karten“, „23 Trainern“, „sieben Vereinen“ und „2255 gewonnenen Zweikämpfen.“ Für Schalke absolvierte Oczipka 126 Pflichtspiele.

Der Linksfuß stellt fest: „Es war eine geile Karriere. Eine lange Karriere. Eine intensive Zeit. Die nun zu Ende ist. Nach 15 Jahren ist nun Schluss.“ Der 34-Jährige stand zuletzt bei Arminia Bielefeld unter Vertrag und stieg mit den Ostwestfalen in die 3. Liga ab.

Oczipka hätte sich einen schöneren Abschied gewünscht, aber das Positive überwiegt in seinen Erinnerungen.„Es würde jeglichen Rahmen sprengen, hier alle Höhepunkte nochmal anzureißen. Aber ich habe ganz viele Erinnerungen im Kopf, die mich glücklich und zufrieden aufhören lassen. Danke an alle, die stets an mich geglaubt und mich in all den Jahren begleitet haben.“

Neue Karriere: Padel-Tennis

Auch an die Fans richtet er einige Worte: „Danke für euern Applaus, der mich getragen und beflügelt hat. Und danke auch allen, die mich mit Kritik zusätzlich angespornt haben.“ Sein ehemaliger Schalker Teamkollege Alessandro Schöpf (mittlerweile bei Vancouver Whitecaps) kommentierte und Oczipkas Abschieds-Beitrag: „Bravo Oczee. Und ab jetzt startet die Padel Karriere!“ Bastian Oczipka gilt als Freund der Trendsportart Padel Tennis. Auch der frühere S04-Mittelfeldspieler Weston McKennie (Juventus Turin) meldete sich zu Wort und wünscht Oczipka „alles Gute.“ Sein Tipp: „Genieße die Zeit jetzt. Du hast es verdient.“

Gute Laune im Trainingslager in Österreich: Die ehemaligen Schalker Profis Weston McKennie und Bastian Oczipka. Foto: RHR-FOTO / FUNKE Foto Services

Der einstige S04-Führungsspieler Benjamin Stambouli (inzwischen Adana Demirspor) schreibt, dass Bastian Oczipka „stolz auf sich sein kann“ und streicht heraus: „Was für ein Spieler. Dein zweites Leben beginnt.“ Ex-Schalke-Nachwuchsspieler Fabian Reese, der inzwischen das Hertha-Trikot trägt, verneigt sich: „Es war mir eine Ehre.“

