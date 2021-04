Ex-Schalker Nübel will nach Saisonende ausgeliehen werden

München Der 24-jährige Torwart des FC Bayern kommt nicht an Manuel Neuer vorbei. Nun will er seiner unbefriedigenden Situation ein Ende machen.

Ersatztorwart Alexander Nübel will seiner unbefriedigenden Situation bei Bayern München ein Ende machen und den Fußball-Rekordmeister nach dem Saisonende auf Leihbasis verlassen. „Wir verfolgen weiterhin das Thema, dass Alex ausgeliehen wird“, sagte Nübels Berater Stefan Backs dem kicker: „Alex braucht regelmäßige Spielpraxis, ein paar Einsätze reichen da nicht.“

Alexander Nübel: Vertrag in München bis 2025

Der Ex-Schalker kommt in München nicht an Nationalmannschafts-Kapitän Manuel Neuer vorbei und hat seit seinem Wechsel von Schalke 04 an die Isar im vergangenen Sommer lediglich drei Partien für die Bayern absolviert. Der Vertrag des 24-Jährigen läuft bis 2025. Laut kicker ist unter anderem der französische Erstligist AS Monaco an Nübel interessiert. (sid)